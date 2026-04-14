15 millions sur la table et Hojbjerg quitte l'OM

Pierre-Emile Hojbjerg fait partie des joueurs que l’OM ne retiendra pas lors du prochain mercato. Le club phocéen a fixé le prix de son international danois à 15 millions d’euros.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’apprêtent à ouvrir un nouveau chapitre cet été. Plusieurs titulaires actuels sont sur le départ, à l’instar de Leonardo Balerdi ou encore de Mason Greenwood. Le capitaine Pierre-Emile Hojbjerg a aussi de fortes chances de partir. Très bon lors de sa première année à l’OM en 2024-2025, l’ancien milieu de terrain des Spurs est moins performant depuis cet été. Son départ fait l’unanimité en interne, d’autant que son salaire est imposant et ne colle plus vraiment avec ce que souhaitent mettre en place Frank McCourt et son nouveau président Stéphane Richard.

Cela ne veut pas dire pour autant que l’OM va brader tous ses joueurs. Dans le cas de Pierre-Emile Hojbjerg, l’actuel 4e de Ligue 1 ne discutera pas en-dessous de 15 millions d’euros, soit le prix payé pour l’arracher à Tottenham il y a deux ans. Selon le journaliste Ekrem Konur, Marseille demande 15 millions d’euros plus des bonus afin de se séparer de son joueur de 30 ans.

L'OM a fixé le prix d'Hojbjerg

Une somme plutôt raisonnable et qui pourrait convenir à certains courtisans de Pierre-Emile Hojbjerg. Notre confrère nous apprend par exemple que l’Inter Milan est très intéressé par le profil de l’international danois afin de renforcer son milieu de terrain. Très utilisé cette saison à l’OM avec 38 matchs au compteur toutes compétitions confondues, Pierre-Emile Hojbjerg semble lui aussi ouvert à l’idée de changer d’air et d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Encore faudra-t-il que l’ancien joueur de Southampton trouve un club capable d’assumer son imposant salaire, estimé à 500.000 euros bruts mensuels à l’OM selon les estimations publiées il y a deux semaines par le journal L’Equipe. D’autres formations en Italie ou encore en Angleterre et en Arabie Saoudite pourraient se greffer au dossier dans les semaines à venir. De quoi envisager une vente à coup sûr ou presque pour l’état-major phocéen.