ICONSPORT_271638_0248
de zerbi benatia

« Personne ne va me remplacer », comment l’OM va faire sans De Zerbi vendredi

OM25 sept. , 19:30
parQuentin Mallet
Suspendu un match ferme suite à un carton rouge récolté en toute fin de match lors du Classique entre l'OM et le PSG, Roberto De Zerbi a présenté des excuses publiques en conférence de presse. Il rejette toutefois les rumeurs indiquant qu'il avait insulté l'arbitre.
Un Classique qui se termine avec un carton rouge, quoi de plus normal ? Lundi soir, en pleine cérémonie de remise du Ballon d'Or, l'Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain pour un match hautement important de Ligue 1. Grâce à un c.s.c. de Marquinhos, les hommes de Roberto De Zerbi ont remporté leur premier Classique au Vélodrome en Ligue 1 depuis 2011. Une rencontre qui s'est terminée de manière très électrique, avec un carton rouge adressé à l'entraineur phocéen en toute fin de match.

Lire aussi

L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2
Des salariés témoignent contre l'OM... Longoria va devoir payerDes salariés témoignent contre l'OM... Longoria va devoir payer
Suspendu un match ferme de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles par la commission de discipline de la LFP, De Zerbi a présenté ses excuses en conférence de presse. Il réfute toutefois les récentes allégations selon lesquelles il avait insulté l'arbitre, Jérôme Brisard.

Le mea culpa de Roberto De Zerbi

« Ça me déplait beaucoup. J'ai commis une erreur, pas dans ce que j'ai dit parce que je n'ai pas offensé qui que ce soit. Mais les mouvements du corps. J'avais encore Madrid en tête. J'ai vu la faute de Hakimi et même s'il a pris le ballon, je pense qu'il y avait quand même faute. J'ai commis une erreur parce que je dis toujours aux joueurs d'être corrects et de ne pas prendre de carton. C'est mon premier rouge, j'ai baissé ma moyenne en France par rapport à l'étranger. Demain, personne ne va me remplacer, j'ai une confiance totale en mon adjoint. Les joueurs seront plus tranquilles, ils ne m'auront pas dans les oreilles », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Strasbourg. Un mea culpa plein d'humilité.
Articles Recommandés
ICONSPORT_258884_0091
Premier League

Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans

psg luis enrique annonce une tres mauvaise nouvelle a marquinhos iconsport 266634 0208 397460
PSG

PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens

ICONSPORT_271805_0142
Ligue 1

Strasbourg-OM, les Marseillais vont être surpris

ICONSPORT_271844_0098
LOSC

LOSC : La détente à la Cristiano Ronaldo d’Olivier Giroud

Fil Info

22:00
Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans
21:40
PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens
21:20
Strasbourg-OM, les Marseillais vont être surpris
20:55
LOSC : La détente à la Cristiano Ronaldo d’Olivier Giroud
20:39
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
20:37
EL : Giroud héros du LOSC face à Brann
20:36
Sérieux incidents avant Utrecht-OL
20:20
Relancé par l’OM, Endrick tient tête au Real
20:00
De joueur à escroc, un ancien Lyonnais accusé

Derniers commentaires

Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Que vous le vouliez ou pas, on est condamnés à avoir une équipe moyenne les 10 prochaines années. C'est pas avec ce genre d'exemple qu'on va faire revenir des investisseurs us.

Sérieux incidents avant Utrecht-OL

bande de co*s

Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Le niveau de Kluviert.. mon dieu

L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

Et oublie pas l année dernière championnat.... c1....coupe de france ...super coupe et bientôt coupe intercontinentale ca va ...tkt pas pour nous. Merci quand même.

L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

Non c est toi .tu es idiot ou quoi il y avait le même article il y a un jour sur le site mercato foot ....oui le PSG va sûrement quitter le PARC et jouer la super league

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading