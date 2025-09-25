« Personne ne va me remplacer », comment l’OM va faire sans De Zerbi vendredi

Suspendu un match ferme suite à un carton rouge récolté en toute fin de match lors du Classique entre l'OM et le PSG, Roberto De Zerbi a présenté des excuses publiques en conférence de presse. Il rejette toutefois les rumeurs indiquant qu'il avait insulté l'arbitre.

Un Classique qui se termine avec un carton rouge, quoi de plus normal ? Lundi soir, en pleine cérémonie de remise du Ballon d'Or, l' Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain pour un match hautement important de Ligue 1. Grâce à un c.s.c. de Marquinhos, les hommes de Roberto De Zerbi ont remporté leur premier Classique au Vélodrome en Ligue 1 depuis 2011. Une rencontre qui s'est terminée de manière très électrique, avec un carton rouge adressé à l'entraineur phocéen en toute fin de match.

Suspendu un match ferme de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles par la commission de discipline de la LFP, De Zerbi a présenté ses excuses en conférence de presse. Il réfute toutefois les récentes allégations selon lesquelles il avait insulté l'arbitre, Jérôme Brisard.

Le mea culpa de Roberto De Zerbi

« Ça me déplait beaucoup. J'ai commis une erreur, pas dans ce que j'ai dit parce que je n'ai pas offensé qui que ce soit. Mais les mouvements du corps. J'avais encore Madrid en tête. J'ai vu la faute de Hakimi et même s'il a pris le ballon, je pense qu'il y avait quand même faute. J'ai commis une erreur parce que je dis toujours aux joueurs d'être corrects et de ne pas prendre de carton. C'est mon premier rouge, j'ai baissé ma moyenne en France par rapport à l'étranger. Demain, personne ne va me remplacer, j'ai une confiance totale en mon adjoint. Les joueurs seront plus tranquilles, ils ne m'auront pas dans les oreilles », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Strasbourg. Un mea culpa plein d'humilité.