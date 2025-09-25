Des salariés témoignent contre l'OM... Longoria va devoir payer

Licencié pour faute grave par l'Olympique de Marseille en 2023, le docteur Jean-Baptiste Grisoli a finalement eu gain de cause contre son ancien club auprès du conseil des prud'hommes.

L' Olympique de Marseille réalise un début de saison plutôt satisfaisant et prometteur à la fois. Avec de nombreux changements opérés dans l'effectif tout au long de l'été, Roberto De Zerbi a plus d'armes en main, mais doit encore trouver la formule idéale. Le Classique face au Paris Saint-Germain a permis de surfer sur la bonne dynamique aperçue lors du déplacement à Madrid malgré la défaite. En parallèle, la direction marseillaise a dû gérer un dossier délicat mené jusqu'au conseil des prud'hommes. En cause, le licenciement pour faute grave du docteur Jean-Baptiste Grisoli en septembre 2023. Deux ans plus tard, ce dernier a obtenu gain de cause.

L'OM perd son procès contre Grisoli

Il y a tout juste deux ans, l'Olympique de Marseille avait licencié son médecin Jean-Baptiste Grisoli pour faute grave. Après avoir été sauvé en novembre 2021 par Pablo Longoria, alors que le docteur avait tenu des propos douteux envers le Sud-Coréen Suk Hyun-jun, Grisoli avait finalement été mis à pied en septembre 2023 pour « comportement nuisible à l'entreprise » suite à des propos tenus envers plusieurs salariés du club, notamment des membres de l'équipe diététique phocéenne. Finalement, après deux ans de combat judiciaire face à son ancien club, l'ancien médecin marseillais a obtenu gain de cause, indique La Provence.

Le conseil des prud'hommes a jugé que son licenciement pour faute grave n'était pas fondé. Ce jugement s'est appuyé sur les témoignages de plusieurs employés qui ont affirmé leur soutien envers leur ancien collègue, indiquant que le départ de Jean-Baptiste Grisoli avait suscité une très vive incompréhension en interne. L'OM a donc perdu son procès contre son ancien médecin, lequel a obtenu le soutien de plusieurs salariés au sein même du club.