Le fils du patron de LVMH dirige le Paris FC
Antoine Arnault

« LVMH aurait racheté l’OM » : Le Paris FC humilie McCourt

OM29 avr. , 12:20
parClaude Dautel
6
La situation de l'OM commence à sérieusement agacer du côté de Marseille. Et si personne ne conteste les gros investissements faits par Frank McCourt, ils sont nombreux à penser qu'il n'est pas le propriétaire qu'il faut.
Depuis qu'il a racheté l'Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus en 2016, Frank McCourt a toujours soutenu financièrement le club phocéen. Mais sportivement, le Bostonien est tout de même sur un énorme fiasco, malgré d'innombrables changements d'entraîneurs et de projets sportifs. Les départs de Roberto De Zerbi, de Pablo Longoria, avant que Medhi Benatia file aussi, ont encore une fois remis l'OM à zéro au niveau de l'organisation, alors même que Marseille n'a rien gagné depuis que McCourt en a pris les commandes.
Ce mercredi, La Provence a interrogé des personnalités proches de l'Olympique de Marseille afin de connaître leur avis sur la situation actuelle. Nombreuses sont celles qui pensent que l'Américain doit trouver un repreneur, car clairement il n'apparaît pas comme étant la bonne personne en ce qui concerne la vision sportive.

L'OM plutôt que le Paris FC ?

Parmi les personnes qui ont répondu au quotidien régional, il y a Pascal Olmeta. Et le moins que l'on puisse dire est que l'ancien gardien de but de l'OM est remonté. Il regrette surtout que l'Olympique de Marseille n'ait pas été racheté par la famille Arnault, qui a choisi d'acquérir le Paris Football Club. Pour Olmeta, il est évident que si Frank McCourt avait contacté Bernard et Antoine Arnault, ces derniers auraient racheté le club phocéen plutôt que le Paris FC.
« J’ai l’impression qu’on n’y arrive plus depuis 1995-96. Quand ça marche, c’est toujours à couteaux tirés derrière. Lorsque ça ne va plus dans le vestiaire ou dans le staff, on va chercher un entraîneur étranger qui débarque avec dix adjoints. Basta ! S’il faut vendre le club, vendez-le ! LVMH a racheté le Paris FC, mais je suis sûr qu’il aurait été intéressé par l’OM », explique Pascal Olmeta, qui espère que Frank McCourt trouvera vite un investisseur capable de s'offrir l'Olympique de Marseille.

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3830108124147-6
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