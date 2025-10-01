On promettait un mois de septembre difficile pour l'équipe de Roberto De Zerbi, mais à l'exception de la défaite à Madrid, dans les conditions que l'on connaît, l'Olympique de Marseille sort d'une superbe série. Au point même que l'OM a du mal à cacher ses ambitions en Ligue 1 et en Ligue des champions. Pierre Ménès a confiance en Marseille.

Avec des victoires face au Paris Saint-Germain, à Strasbourg et contre l'Ajax, l'OM reste sur une grosse série, et ce n'est pas le déplacement du week-end prochain à Metz qui doit terroriser Benjamin Pavard et ses coéquipiers. Bien lancé en Ligue 1 et en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille ne peut évidemment pas crier victoire trop tôt, mais cette saison, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont peut-être fait le mercato qu'il fallait pour que leur club soit un vrai concurrent au PSG en Ligue 1, et un outsider de luxe en C1. Dans ses analyses sur Youtube, Pierre Ménès ne le cache pas, il est épaté par ce qu'il a vu de l'OM et il pense que Roberto De Zerbi a l'effectif nécessaire pour poser des problèmes aux grosses équipes européennes, et au Paris Saint-Germain.

L'OM a une grosse équipe et peut gérer toute une saison

L'ancien consultant du Canal Football Club n'est pas loin de penser que la saison 2025-2026 pourrait être la bonne pour ramener un titre à Marseille. « C’est un match parfaitement maîtrisé par l’OM, qui signe tout de même une troisième victoire consécutive après la victoire contre le PSG et le succès à Strasbourg. On le sait, à Marseille quand tout va bien c’est l’euphorie et quand tout va mal c’est la tragédie. J’imagine que la confiance, du côté des Olympiens, doit être au maximum (...) Cela a été une très belle soirée pour l’OM et c’est surtout la preuve que l’Olympique de Marseille a un vrai effectif avec du banc, des possibilités de rotation dans tous les sens. Il y a de quoi faire pour Roberto De Zerbi. L’OM a fait un beau mercato, même si cela a été sur le tard. C’est le signe d’une équipe qui pourrait être dangereuse dans toutes les compétitions et c’est une bonne nouvelle pour le football français », a confié Pierre Ménès sur sa chaîne.