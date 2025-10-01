Indice UEFA : L’OM met la France au chaud

Gros bol d'air pour l'OM et le football français avec la victoire des Marseillais sur l'Ajax Amsterdam sur le score de 4-0.

Après un départ timide, les clubs français trouvent leur rythme en Coupe d’Europe. Le PSG a décollé le premier, et Lyon comme Lille ont réussi leur envol. Avec une journée de retard, l’OM a frappé fort en s’imposant 4-0 face à l’Ajax Amsterdam. Un succès qui replace directement les hommes de Roberto De Zerbi dans les équipes à la lutte pour aller en phase finale.

Sur le plan de l’indice UEFA, ce succès est doublement important. Il permet à la France de remonter à la 14e place du classement de la saison en cours, un moindre mal après ces débuts difficiles. Et aussi de dépasser les Pays-Bas, qui sont depuis deux ans les rivaux de la France pour la 5e place du classement général. Avec 3,928 points contre 3,916 points aux Néerlandais, l’écart est infime, et aussi lié aux résultats catastrophiques des Bataves, qui n’ont pas encore gagné un seul match de poules cette saison, quelle que soit l’épreuve.

Il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais les clubs français sont réveillés, et l’OM n’est plus le vilain petit canard tricolore en Ligue des Champions comme cela a pu être le cas parfois par le passé.