Indice UEFA : L’OM met la France au chaud

Coupe d'Europe01 oct. , 7:30
parGuillaume Conte
Gros bol d'air pour l'OM et le football français avec la victoire des Marseillais sur l'Ajax Amsterdam sur le score de 4-0. 
Après un départ timide, les clubs français trouvent leur rythme en Coupe d’Europe. Le PSG a décollé le premier, et Lyon comme Lille ont réussi leur envol. Avec une journée de retard, l’OM a frappé fort en s’imposant 4-0 face à l’Ajax Amsterdam. Un succès qui replace directement les hommes de Roberto De Zerbi dans les équipes à la lutte pour aller en phase finale. 
Sur le plan de l’indice UEFA, ce succès est doublement important. Il permet à la France de remonter à la 14e place du classement de la saison en cours, un moindre mal après ces débuts difficiles. Et aussi de dépasser les Pays-Bas, qui sont depuis deux ans les rivaux de la France pour la 5e place du classement général. Avec 3,928 points contre 3,916 points aux Néerlandais, l’écart est infime, et aussi lié aux résultats catastrophiques des Bataves, qui n’ont pas encore gagné un seul match de poules cette saison, quelle que soit l’épreuve. 
Il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais les clubs français sont réveillés, et l’OM n’est plus le vilain petit canard tricolore en Ligue des Champions comme cela a pu être le cas parfois par le passé. 
Derniers commentaires

OL : Benzema de retour à Lyon, le rêve fou

Ce serait beau, il fait 6 mois avec nous, il est blindé de fric maintenant c'est bon, il peut faire un peu de ''bénévolat'' à la maison pour nous qualifier en coupe d'europe !

« Il était fini », ce Lyonnais choque l’Italie

Moi j'attends surtout de voir comment le groupe va vivre si il y a 2 ou 3 défaites en enfilade. J'attends aussi l'attitude de certains supporters qui vont forcément mettre Fonseca comme coupable et peut être se prendre un ou deux joueurs en tête de turc ...

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

1 victoire en 2 match face à un adversaire très faible...un peu tôt pour ce genre de commentaire non ? Surtout vu vos campagnes européennes depuis 14 ans 🙃

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

ils ont donné au moins les 2 premiers buts ....dans le vrai Ajax ca sait jouer en passes et pas perdre le ballon bêtement dans les 25 mètres en faisant caca au pantalon

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

Ca fait mal de voir l'Ajax retomber à un tel niveau, mais tant mieux pour la France,l'OM a assuré son rang, que ça continue 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

