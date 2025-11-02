ICONSPORT_275811_0084

« Arbitrage catastrophique », Auxerre et l’OM sont d’accord

Ce samedi soir en Ligue 1, l'OM est allé difficilement s'imposer sur la pelouse d'Auxerre. D'ailleurs, les Bourguignons sont sortis de cette rencontre très agacés par l'arbitrage. 
L'OM l'a échappé belle ce samedi sur la pelouse d'Auxerre. Les hommes de Roberto De Zerbi l'ont en effet emporté sur le score de 1 but à 0. Pourtant, les Bourguignons ont eu l'occasion de revenir et auraient même pu égaliser sans un hors-jeu signalé pour vraiment peu. Globalement, l'arbitrage de Benoit Bastien aura tendu les acteurs de la rencontre. C'est le cas des Marseillais mais donc aussi des joueurs auxerrois. Ce n'est pas Christophe Pelissier, entraineur de l'AJA, qui dira le contraire. 

Auxerre ne digère pas 

Au sortir de la défaite face à l'OM, le technicien bourguignon a pesté contre des décisions insensées selon lui : « On voit encore un arbitrage catastrophique ce soir. Nous, on sort avec un joueur gravement blessé, l’adversaire prend jaune, puis le même arbitre met un deuxième jaune à la 94e comme si ça lui faisait plaisir. J’espère qu’il aura une bonne note. Il est là pour protéger les joueurs, mais il ne l’a pas fait. (...) Quand on est dans cette période, tout ne tourne pas en notre faveur. Voir encore un arbitrage comme ça, ça joue sur la confiance. Les garçons sont abattus, ils ont le sentiment de ne pas être respectés »

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-MarseilleOM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille
Après 11 journées de Ligue 1, Auxerre est 17e au classement et dans une crise totale. La prestation face à l'OM ce samedi soir est certes frustrante mais aussi porteuse d'espoirs. C'est sans doute l'inverse pour des Phocéens inquiétants depuis quelques sorties maintenant. Il faudra pourtant valider cette victoire en Ligue 1 dès la semaine prochaine avec la réception de l'Atalanta en Ligue des champions au Stade Vélodrome. Les Phocéens n'ont plus le choix, ils doivent prendre des points contre la formation italienne. 
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

