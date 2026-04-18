Will Still est surcoté, Lorient fait une erreur

Olivier Pantaloni ne restera pas au FC Lorient. Les Merlus sont à la recherche d’un nouvel homme fort, qui pourrait bien être Will Still.

Le FC Lorient réalise une saison très honnête, mais ne conservera pas son entraîneur actuel, Olivier Pantaloni. Le club breton est d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau coach de qualité. Les Merlus traversent une période assez sereine et souhaitent poursuivre leur progression lors du prochain exercice.

Ces dernières heures, il a été révélé que le FC Lorient était intéressé par la venue de Will Still. L’ancien entraîneur du Stade de Reims et du RC Lens connaît bien la Ligue 1 et pourrait apporter beaucoup à un club réputé pour son jeu et son esprit familial. Cependant, une éventuelle arrivée du Belge dans le Morbihan ne fait pas l’unanimité.

Will Still ne fait pas l'unanimité pour reprendre Lorient

Sur l’antenne de RMC, Maxime Chanot a en effet confié ne pas être convaincu par ce potentiel choix : « Je le trouve surcoté. Il est jeune. Il a fait de bonnes saisons à Reims, mais à Lens et Southampton, ça a été très moyen. Il est bilingue et capable de passer d’une langue à l’autre. Lorient fait partie d’une multipropriété qui gère Bournemouth. (…) Je ne suis pas convaincu, mais je lui souhaite de me faire mentir. Je suis très déçu pour Pantaloni. Il a fait un travail exceptionnel. »

En cas de signature à Lorient, Will Still sait qu’il sera attendu au tournant par de nombreux observateurs. Les Merlus ont besoin de certitudes et d’une vision de jeu conquérante. Le technicien de 33 ans pourrait être l’homme de la situation, malgré les doutes qui l’entourent. Il a en tout cas prouvé par le passé qu’il était un entraîneur de qualité.

En attendant d’en savoir plus, le FC Lorient devra terminer sa saison du mieux possible. Ce samedi, les pensionnaires du Moustoir recevront l’Olympique de Marseille pour un match de Ligue 1 très attendu.