Will Still sur le banc de Lorient
Will Still - entraîneur

L1 : Will Still à Lorient, mais pas Demba Ba

Lorient17 avr. , 19:30
parClaude Dautel
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Pour reconstruire son staff, après le départ annoncé d'Olivier Pantaloni et de Yannick Cahuzac, le FC Lorient pensait à Demba Ba pour venir remplir la fonction de directeur sportif. La star sénégalaise ne viendra finalement pas, mais Lorient a peut-être trouvé son coach.
Les dirigeants lorientais vont avoir du travail cet été, car même si l'équipe bretonne réussit une saison plus qu'honorable, puisqu'elle est neuvième avant de recevoir l'Olympique de Marseille, l'entraîneur des Merlus et son adjoint ont déjà officialisé leur départ. S'il ne postule pas à un poste d'entraîneur, Demba Ba était évoqué du côté du Moustoir pour devenir le directeur sportif du FC Lorient. Mais, ce vendredi, Ouest-France annonce que l'ancien international sénégalais, qui a démontré à Dunkerque qu'il faisait du bon boulot, ne rejoindra Lorient cet été. Et au contraire, c'est Laurent Koscielny, directeur sportif lorientais depuis 2024, qui aura des fonctions élargies et un pouvoir encore plus important. L'ancien international tricolore bénéficie de la confiance des propriétaires américains du club.

Lorient va tout changer

Autre poste où cela va bouger à Lorient, celui d'Arnaud Tanguy. L'actuel directeur général des Merlus devrait être remplacé à son poste par Benoît Muller, l'actuel directeur général adjoint et directeur financier du Stade Rennais. Il faudra ensuite qu'un choix soit fait concernant le futur entraîneur, car le départ d'Olivier Pantaloni n'avait pas du tout été anticipé. Le FC Lorient travaillait même à la prolongation de son entraîneur, avant que finalement ce dernier prenne tout le monde de vitesse et officialise son départ en fin de saison. Et ce vendredi, le quotidien L'Equipe annonce que les dirigeants lorientais pensent à Will Still, libre depuis son limogeage par Southampton en novembre dernier.
Récemment invité de Julien Cazarre sur RMC, l'ancien entraîneur de Reims et Lens a reconnu que retrouver un poste d'entraîneur commençait à le démanger. Pour l'instant, cet intérêt des dirigeants lorientais ne s'est pas traduit par une offre transmise à Will Still, mais les Merlus devraient rapidement avancer dans ce dossier.
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