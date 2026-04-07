Olivier Pantaloni quitte Lorient après deux années parfaites

Montée en Ligue 1, maintien aisé la saison suivante, le parcours du FC Lorient sous Olivier Pantaloni force l’admiration.

Les Merlus sont tranquilles pour cette saison mais une nouvelle vient surprendre tout le monde cette semaine dans le Morbihan. L’entraineur corse va quitter le club en fin de saison, et ce n’est pas parce qu’un grand club français le drague. Aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation de contrat, et les choses devraient ne rester là selon L’Equipe et Ouest-France. Le quotidien sportif annonce son départ entériné à 80 % tandis que pour le journal régional, le départ de Pantaloni et son adjoint Yannick Cahuzac sont déjà actés malgré des discussions toujours en cours.

Un mois avant la fin de la saison, Loïc Féry voulait un accord pour prolonger son entraineur, et ce n’est pas le cas actuellement. Résultat, le FC Lorient cherche désormais un nouveau technicien en chef pour la saison prochaine, alors qu’un nouveau directeur général arrive, tout comme un directeur sportif. Il faut dire que les Américains de Black Knight Football, qui a racheté le club, est désormais aux commandes chez les Merlus.