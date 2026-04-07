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Olivier Pantaloni quitte Lorient après deux années parfaites

Lorient07 avr. , 8:05
parGuillaume Conte
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Montée en Ligue 1, maintien aisé la saison suivante, le parcours du FC Lorient sous Olivier Pantaloni force l’admiration.
Les Merlus sont tranquilles pour cette saison mais une nouvelle vient surprendre tout le monde cette semaine dans le Morbihan. L’entraineur corse va quitter le club en fin de saison, et ce n’est pas parce qu’un grand club français le drague. Aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation de contrat, et les choses devraient ne rester là selon L’Equipe et Ouest-France. Le quotidien sportif annonce son départ entériné à 80 % tandis que pour le journal régional, le départ de Pantaloni et son adjoint Yannick Cahuzac sont déjà actés malgré des discussions toujours en cours.
Un mois avant la fin de la saison, Loïc Féry voulait un accord pour prolonger son entraineur, et ce n’est pas le cas actuellement. Résultat, le FC Lorient cherche désormais un nouveau technicien en chef pour la saison prochaine, alors qu’un nouveau directeur général arrive, tout comme un directeur sportif. Il faut dire que les Américains de Black Knight Football, qui a racheté le club, est désormais aux commandes chez les Merlus.
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On voit que tu as passé un sale week end toi... qui c'est qui va pas aller en LDC l'an prochain ? 🤣 Pourtant faut profiter de la vie, il faisait superbe, pas de mistral, un mer d'huile, un peu trop de monde dans les calanques mais un coucher de soleil parfait... 😎

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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