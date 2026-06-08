Alexandre Dujeux arrive sur le banc de Lorient

Libre depuis son départ du SCO Angers il y a quelques jours, Alexandre Dujeux a déjà retrouvé un banc. L’entraîneur de 50 ans est sur le point de s’engager à Lorient, où il va succéder à Olivier Pantaloni.

Ces dernières semaines, Lorient a exploré plusieurs pistes pour son banc, de Will Still à Patrick Videira en passant par Stéphane Gilli ou encore Wilfried Nancy. Mais c’est finalement Alexandre Dujeux qui a fait l’unanimité au sein du club et qui va donc prendre la succession d’Olivier Pantaloni. L’ex-entraîneur des Merlus, qui n’avait pas trouvé d’accord avec Loïc Fery pour une prolongation, est lui ciblé par le RC Lens en cas de départ confirmé de Pierre Sage. A n’en pas douter, cela va donc encore bouger sur les bancs de Ligue 1 dans les semaines à venir.