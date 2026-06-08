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Alexandre Dujeux arrive sur le banc de Lorient

Lorient08 juin , 19:45
parCorentin Facy
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Libre depuis son départ du SCO Angers il y a quelques jours, Alexandre Dujeux a déjà retrouvé un banc. L’entraîneur de 50 ans est sur le point de s’engager à Lorient, où il va succéder à Olivier Pantaloni.
Le mercato des entraîneurs se poursuit en Ligue 1. Libre depuis son départ d’Angers, annoncé il y a quelques jours, Alexandre Dujeux n’a pas mis longtemps avant de retrouver un banc. Le technicien de 50 ans va remplacer Olivier Pantaloni à Lorient, annoncent L’Equipe et RMC ce lundi soir. Un accord total a été trouvé entre la direction des Merlus et l’ancien entraîneur du SCO sur la base d’un contrat de trois ans.
Ces dernières semaines, Lorient a exploré plusieurs pistes pour son banc, de Will Still à Patrick Videira en passant par Stéphane Gilli ou encore Wilfried Nancy. Mais c’est finalement Alexandre Dujeux qui a fait l’unanimité au sein du club et qui va donc prendre la succession d’Olivier Pantaloni. L’ex-entraîneur des Merlus, qui n’avait pas trouvé d’accord avec Loïc Fery pour une prolongation, est lui ciblé par le RC Lens en cas de départ confirmé de Pierre Sage. A n’en pas douter, cela va donc encore bouger sur les bancs de Ligue 1 dans les semaines à venir.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
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Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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