LOSC : Olivier Létang prend 4 mois ferme
LOSC•
La commission d'appel de la Fédération Française de Football s'est penchée sur le cas Olivier Létang, estimant que la première sanction de la LFP contre le président de Lille était trop faible. Et effectivement elle a eu la main plus lourde.
Olivier Létang a des rapports souvent houleux avec les arbitres, mais le 28 août dernier le président du LOSC avait dépassé les bornes suite à l'égalisation du PSG contre son équipe au bout du temps additionnel. Il avait estimé qu'Eric Wattellier avait laissé trop de temps à Paris, et avait pété les plombs. En première instance, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel avait infligé une amende de 20.000 euros au patron du LOSC. Une sanction jugée trop légère par le comex de la FFF, ce qui a donc valu un deuxième passage d'Olivier Létang cette fois devant la commission d'appel fédérale. Ce jeudi, cette dernière a maintenu cette amende de 20.000 euros, mais l'a assortie d'une suspension de 4 mois de toutes ses fonctions au président des Dogues.
Létang peut saisir le CNOSF
Interrogé sur cette sanction encore plus lourde, le LOSC a fait une réponse très brève à nos confrères de L'Equipe. « Olivier Létang prend acte de la décision. Nous la déplorons et nous engagerons toutes les voies de recours nécessaires. Le LOSC s’étonne que la FFF ait fait appel et s'interroge sur la véritable motivation de cette sanction », indique Lille. Parce que l'affaire n'est pas encore réglée. En effet, Olivier Létang a la possibilité de se tourner vers le Comité National Olympique et Sportif qui se penchera à son tour sur le dossier et peut proposer une conciliation aux deux parties.
Pour Olivier Létang, ces quatre mois de suspension arrivent au moment où le président du LOSC est président du collège de Ligue 1, mais a également été élu le 29 septembre dernier au Conseil d’administration de l’European Football Clubs. Il avait battu Stéphane Richard pour ce poste. Cette très puissante association regroupe plus de 920 clubs dans 55 pays et se veut force de proposition face à l'UEFA et la FIFA.
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Mouais.. pas si sûr de ca.
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Nartey on le veut à la place de Tessman! Pas à celle de Tolisso! Le milieu ça devrait etre Bidstup en 6 et Tolisso-Morton et Nartey dans la rotation des 2.
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Lui on le garde , c'est la future doublure d' Hakimi ...
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