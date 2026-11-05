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Monaco - Nordsjælland : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Europa Conference League
parAlexis Rose
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3e journée de la Conférence League :
La compo de l'AS Monaco : Hradecky - Touré, Teze, Dier, Mawissa - Minamino, Zakaria, Diop, Detourbet - Balogun, Brunner.
La compo du FC Nordsjælland : Hansen - Nelsson, Markmann, Salquist - Walker, Heyde, Brink, Lähteenmäki - Sadio, Solbakken, Berthelsen.

Europa Conference League

05 novembre 2026 à 21:00
MonacoMonaco logo
21:00
NordsjællandNordsjælland logo
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Viré de Lyon, il revit à l’OL espagnol

bien vendu quand lyon avait besoin d'argent pour un joueur qui n'avait jamais vraiment eu sa chance ....

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CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
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Paris
17952216106
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Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
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Monaco
15943212102
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Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
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12933378-1
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1093151323-10
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89225716-9
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791441118-7
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29027920-11

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