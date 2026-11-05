Monaco - Nordsjælland : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
parAlexis Rose
3e journée de la Conférence League :
La compo de l'AS Monaco : Hradecky - Touré, Teze, Dier, Mawissa - Minamino, Zakaria, Diop, Detourbet - Balogun, Brunner.
La compo du FC Nordsjælland : Hansen - Nelsson, Markmann, Salquist - Walker, Heyde, Brink, Lähteenmäki - Sadio, Solbakken, Berthelsen.
05 novembre 2026 à 21:00
Europa Conference League
21:00
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Ligue 1
Saison régulière
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