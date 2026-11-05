OL : Un point pour Fonseca, Tolisso se lâche

Sauveur de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de la Real Sociedad en Europa League ce jeudi soir (1-1), Corentin Tolisso a envoyé un message à son ancien entraîneur, Paulo Fonseca.

La semaine a été très difficile du côté de Lyon. Il faut dire que les Gones ont perdu leur entraîneur, l'architecte de leur projet depuis que John Textor avait décidé de virer Pierre Sage en janvier 2025. Orphelin de Paulo Fonseca, qui s’est officiellement installé sur le banc de touche du Sporting Portugal au cours des dernières heures, l’ OL a plutôt bien répondu présent contre la Real Sociedad.

Sous les ordres de Jorge Maciel, qui avait déjà suppléé Fonseca durant la longue suspension de l’entraîneur portugais, les Lyonnais ont arraché un bon match nul en Europa League (1-1). Derrière au score, l’OL a effectivement bien réagi en deuxième période en recollant grâce à un but de Corentin Tolisso. Principale arme offensive de l’OL face aux absences d’Openda ou Sulc, le capitaine lyonnais a expliqué son soulagement après ce bon résultat dans une atmosphère pesante.

« L’institution est plus grande que tout »