OL : Un point pour Fonseca, Tolisso se lâche
OL•
parAlexis Rose
Sauveur de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de la Real Sociedad en Europa League ce jeudi soir (1-1), Corentin Tolisso a envoyé un message à son ancien entraîneur, Paulo Fonseca.
La semaine a été très difficile du côté de Lyon. Il faut dire que les Gones ont perdu leur entraîneur, l'architecte de leur projet depuis que John Textor avait décidé de virer Pierre Sage en janvier 2025. Orphelin de Paulo Fonseca, qui s’est officiellement installé sur le banc de touche du Sporting Portugal au cours des dernières heures, l’OL a plutôt bien répondu présent contre la Real Sociedad.
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Sous les ordres de Jorge Maciel, qui avait déjà suppléé Fonseca durant la longue suspension de l’entraîneur portugais, les Lyonnais ont arraché un bon match nul en Europa League (1-1). Derrière au score, l’OL a effectivement bien réagi en deuxième période en recollant grâce à un but de Corentin Tolisso. Principale arme offensive de l’OL face aux absences d’Openda ou Sulc, le capitaine lyonnais a expliqué son soulagement après ce bon résultat dans une atmosphère pesante.
« L’institution est plus grande que tout »
« C’est un point logique, on a fait un bon match, avec de la personnalité. On avait à cœur de montrer qu’on avait du caractère, malgré tout ce qui se passe en ce moment dans le club… C’est compliqué, mais il faut s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien pour répondre présent pour la suite. Le départ de Paulo Fonseca m’a touché, je suis déçu bien sûr car je l’estime énormément… Il a fait énormément de bien au club. J’arrive à comprendre son départ, car il voulait rejoindre son club de cœur. Maintenant, il est parti, il a fait son choix. Nous, on est à l’OL, et l'institution est plus grande que tout. Il faut qu’on avance, on ne peut pas vivre dans le passé et regretter le coach. C’est ce qu’on s’est dit pour ce match, où on ne voulait surtout pas se trouver une excuse en expliquant un mauvais résultat à cause du départ du coach », a balancé, au micro du Progrès, Tolisso, qui espère que le successeur de Fonseca, qui devrait être l’Espagnol Carlos Vicens, saura entretenir la flamme.
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