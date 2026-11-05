L3 : Programme TV et résultats de la 12e journée
parAlexis Rose
12e journée de Ligue 3 :
Jeudi 5 novembre
20h45 : Valenciennes - Orléans (sur Ligue 1+)
Samedi 7 novembre
14h45 : Aubagne - Amiens (sur Ligue 1+)
Bourg-en-Bresse - Le Puy-en-Velay (sur Ligue 1+)
Caen - Versailles (sur Ligue 1+)
Concarneau - Fleury (sur Ligue 1+)
Paris 13 Atletico - La Roche-sur-Yon (sur Ligue 1+)
Rouen - Bastia (sur Ligue 1+)
Thionville - Cannes (sur Ligue 1+)
Villefranche - QRM (sur Ligue 1+)
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