EL : Tolisso offre un bon point à l'OL contre la Sociedad

4e journée de l'Europa League :

Stade d'Anoeta.

Real Sociedad – Olympique Lyonnais : 1-1.

Buts : Oskarsson (28e) pour la Real Sociedad ; Tolisso (54e) pour l’Olympique Lyonnais.

Grâce à un but de Corentin Tolisso, l'Olympique Lyonnais a arraché un bon match nul sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1) lors de cette 4e journée de l'Europa League.

Pour sa première sortie sans Paulo Fonseca sur son banc de touche, l’OL avait à cœur de faire un bon résultat en Espagne pour repartir de l’avant après sa grosse défaite à Hoffenheim il y a deux semaines (0-3). Suite à un début de match timide, Lyon aurait pu obtenir un penalty pour une faute d’Aramburu sur Tolisso dans la surface, mais ni l’arbitre ni la VAR jugeaient bon de siffler malgré une faute du défenseur de la Real (27e)... Frustrés de cette décision arbitrale, les Gones se faisaient punir dans la foulée, vu qu’Oskarsson, seul après avoir surgi dans le dos d’Athekame, catapultait le centre de Barrenetxea au fond de la tête (1-0 à la 28e). Avant la pause, l’OL cadrait son premier tir avec Tolisso (44e), sans réussite.

Au retour des vestiaires, l’OL revenait avec de meilleures intentions, suffisantes pour recoller au score. En effet, après un centre de Tessmann depuis le côté gauche, Tolisso contrôlait de la poitrine avant d’enchaîner d’une frappe du gauche qui trouvait le chemin des filets (1-1 à la 54e). Revenu à la hauteur de la Sociedad, Lyon se reposait ensuite sur le talent de Greif (60e, 84e) pour rester au contact. En fin de match, Tolisso était proche du doublé mais le gardien adverse s'interposait (90e), et aucune équipe n'arrivait à faire la différence avant le coup de sifflet final.

Grâce à ce match nul solidement arraché à la Real Sociedad (1-1), l'OL continue d'avancer dans cette phase régulière de l'Europa League. Avec 7 points en quatre journées, l'équipe de l'entraîneur intérimaire Jorge Maciel se classe à la 12e place, tout proche du Top 8 et à trois longueurs du podium.