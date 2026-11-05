Donnarumma remplacé par Rulli, City évite la polémique

Gianluigi Donnarumma vit une période compliquée avec Manchester City, le gardien de but étant très fébrile, comme cela a encore été le cas à Leipzig. Pour l'instant, Enzo Maresca lui fait confiance et laissera Geronimo Rulli sur le banc.

Geronimo Rulli a régalé les supporters de Manchester City lors d'une séance de tirs au but qui a vu les Skyblues sortir Brighton en Coupe de la Ligue la semaine passée. De quoi faire entrer dans la tête de tout le monde que l'ancien gardien de but argentin de l'Olympique de Marseille était digne d'être la doublure de Gianluigi Donnarumma, et pourquoi pas mieux. Car depuis plusieurs matchs, le portier italien fait l'objet de nombreuses critiques s'agissant de ses performances. En Ligue des champions, et face à ses anciens coéquipiers du PSG, Gigio avait vu flou. Et mardi soir, face à Leipzig, il a encore une fois été fautif. Forcément, la presse anglaise n'a pas hésité à demander à Enzo Maresca s'il maintenait sa confiance à Gianluigi Donnarumma ou bien s'il allait lancer Geronimo Rulli en Premier League et en C1. La réponse de l'entraîneur de Manchester City.

Donnarumma est numéro 1 sans discussion

Refusant de mettre l'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain en porte-à-faux, Enzo Maresca a été très clair. « Non je ne suis pas inquiet et quand je compose mon équipe, c’est Gigio plus 10 autres joueurs », a répondu l'entraîneur de Manchester City. Et ce dernier d'ajouter que Geronimo Rulli savait et avait accepté en venant de l'OM qu'il serait uniquement la doublure de Gianluigi Donnarumma et qu'il devra se contenter de jouer les coupes nationales. Pour défendre le gardien de but italien, Maresca a fait remarquer que cette saison il avait réussi des arrêts incroyables que lui seul était capable de faire. Il a notamment évoqué son incroyable parade face à Alexis Mac Allister en toute fin de rencontre lors de la victoire de City à Liverpool.

Et le Daily Mail fait remarquer que « depuis son arrivée du PSG, aucun gardien de Premier League n'affiche un pourcentage d'arrêts supérieur à celui de Donnarumma (71,5 %) ». De quoi assure un avenir tranquille pour le gardien de but international italien qui déjà au Paris Saint-Germain était capable d'arrêts exceptionnels et de bourdes un peui grotesques. Mais la balance penche très fortement dans le bon sens pour Gigio.