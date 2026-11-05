OL : Penalty oublié sur Tolisso, les Lyonnais enragent

Ce jeudi soir, sur la pelouse d’Anoeta, l’Olympique Lyonnais a connu une première période compliquée face à la Real Sociedad en Europa League, avec notamment un penalty oublié sur Corentin Tolisso.

Pour sa première sortie sans Paulo Fonseca, parti au Sporting du Portugal en début de semaine, Lyon ressort clairement frustré de sa première période face à la Real Sociedad en Europa League. Mené au score à cause d’un but d’Oskarsson (28e), totalement oublié par la défense lyonnaise sur l’action, l’ OL aurait pourtant dû obtenir un penalty juste avant cette ouverture du score espagnole. En effet, à la 27e minute de jeu, à la réception d’un centre de Boudache, Tolisso contrôle et tombe au contact d’Aramburu, qui a crocheté la jambe du capitaine des Gones. Pas de penalty pour l’arbitre, ni pour la VAR…

Une vraie erreur d’arbitrage d'après les dires de Jessica Houara. « Il y a contact. Tolisso amplifie un peu son geste, mais le penalty aurait dû être sifflé avec la VAR car il y a un vrai croc en jambes », a lancé la consultante sur le plateau de Canal+. Une déclaration suivie par tous les Lyonnais sur les réseaux sociaux : @LaBenzemance_ : « C’est quoi cet arbitre encore il est à l’envers depuis le début », @saskogoat : « Y’a tellement faute », @Adr_Brita : « Le vol en 4k. Tolisso paye ses simulations à outrance », @LykkeTrd : « Cet arbitre est catastrophique», @berth62 : « C’était à prévoir avec cet arbitre »…

Derrière au tableau d’affichage, l’OL va maintenant devoir oublier cette frustration pour tenter de renverser la rencontre en deuxième période pour que la première de Jorge Maciel soit la plus positive possible. D'autant plus que Lyon a besoin de points pour remonter en haut du classement de cette phase régulière d'Europa League.