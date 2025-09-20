ICONSPORT_271316_0048

L1 : Lens fait vivre l'enfer du Nord à Lille

Ligue 120 sept. , 23:06
parMehdi Lunay
5e journée de Ligue 1 :
Stade Bollaert-Delelis
Lens-Lille 3-0
Buts : Saïd (28e), Thauvin (43e), R.Fofana (52e)
Lens a donné une leçon à Lille dans le derby du Nord avec un large succès 3-0. Le LOSC rate l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1.
Très en forme depuis le début de saison avec 10 points sur 12 et un carton 7-1 à Lorient notamment, le LOSC arrivait à Lens dans le costume de favori. Deux heures plus tard, le costume avait pris l'eau au propre comme au figuré. Lens démarrait parfaitement le match, mettant une forte pression sur les Lillois. Après 20 minutes, Lille réagissait et obligeait Robin Risser à une parade d'exception. Mais, le Racing remettait vite les points sur les i. Sur un corner, Said ouvrait le score du genou sur un coup de billard. Lens doublait la mise avant la pause via Thauvin, à la conclusion d'un contre fulgurant.
Dos au mur, Lille coulait dès le retour des vestiaires. Sous une pluie battante, Rayan Fofana trompait Ozer après une première parade du Turc devant Aguilar. Le latéral lensois avait sans doute fait faute sur Sahraoui au départ de l'action. Sur la dernière demi-heure, la question était surtout de savoir si Lens marquerait un quatrième but. Thauvin et Guilavogui rataient deux énormes occasions. Lens l'emportait finalement 3-0 pour remonter à la 4e place du championnat (9 points), juste derrière le LOSC 3e (10 points).

Ligue 1

20 septembre 2025 à 21:05
Lens
Saïd28'Thauvin43'Fofana52'
3
0
Match terminé
LOSC Lille
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
C. Mbemba Mangulu
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
86
ENTRE
F. Sotoca
LensLens
SORT
F. Thauvin
LensLens
Remplacement
86
ENTRE
F. Sylla
LensLens
SORT
M. Sangare
LensLens
Carton jaune
83
M. Udol
LensLens
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1053115138
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

