L1 : Lens fait vivre l'enfer du Nord à Lille

5e journée de Ligue 1 :

Stade Bollaert-Delelis

Buts : Saïd (28e), Thauvin (43e), R.Fofana (52e)

Lens a donné une leçon à Lille dans le derby du Nord avec un large succès 3-0. Le LOSC rate l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1.

Très en forme depuis le début de saison avec 10 points sur 12 et un carton 7-1 à Lorient notamment, le LOSC arrivait à Lens dans le costume de favori. Deux heures plus tard, le costume avait pris l'eau au propre comme au figuré. Lens démarrait parfaitement le match, mettant une forte pression sur les Lillois. Après 20 minutes, Lille réagissait et obligeait Robin Risser à une parade d'exception. Mais, le Racing remettait vite les points sur les i. Sur un corner, Said ouvrait le score du genou sur un coup de billard. Lens doublait la mise avant la pause via Thauvin, à la conclusion d'un contre fulgurant.

Dos au mur, Lille coulait dès le retour des vestiaires. Sous une pluie battante, Rayan Fofana trompait Ozer après une première parade du Turc devant Aguilar. Le latéral lensois avait sans doute fait faute sur Sahraoui au départ de l'action. Sur la dernière demi-heure, la question était surtout de savoir si Lens marquerait un quatrième but. Thauvin et Guilavogui rataient deux énormes occasions. Lens l'emportait finalement 3-0 pour remonter à la 4e place du championnat (9 points), juste derrière le LOSC 3e (10 points).