ICONSPORT_273039_0204
Supporters de Lille

Lille vire 4 supporters et dépose dix plaintes

LOSC17 nov. , 19:00
parClaude Dautel
0
Le dimanche 9 novembre dernier, à l'occasion du match Strasbourg-LOSC à la Meinau, des supporters lillois s'étaient plaints du comportement raciste d'autres fans de Lille. Le club nordiste est passé à l'action et a décidé de faire le ménage dans ses tribunes.
Les dirigeants de Lille ont pris les choses au sérieux, et après une enquête très précise, ils ont décidé de prendre des mesures drastiques après les témoignages qui ont accablé certains de leurs supporters. Il y a deux semaines, certains fans du LOSC avaient tenu des propos racistes à l'occasion du match que leur équipe jouait en Alsace. Des attitudes écœurantes filmées par certains de leurs voisins de parcage, scandalisés par ce qu'ils voyaient et entendaient.
Ce lundi, Ici Nord annonce que les premières sanctions sont tombées. Le club a déposé une dizaine de plaintes grâce aux différents éléments qui ont permis d'identifier les supporters impliquées dans ces comportements ouvertement racistes. Mais en attendant que la justice se penche sur ce dossier, le parquet de Strasbourg ayant été saisi, le LOSC a utilisé une loi qui lui permet de procéder immédiatement à des interdictions commerciales de stade.

Lille sera sans pitié avec les supporters racistes

Le club de Lille a donc d'ores et déjà décidé de couper l'accès au Stade Pierre-Mauroy à quatre supporters. « La direction a décidé plusieurs interdictions commerciales de stade pour 4 supporters. Un cinquième cas est à l'étude, a indiqué le club à ICI Nord. 3 supporters ont interdiction d'acheter des billets pour le stade Pierre-Mauroy pour une durée de 2 ans, en raison d'actes de violence. Un supporter écope de 3 ans d'interdiction en raison de propos racistes », précise le média local.
Mais ce sont, en tout, près de dix supporters qui devraient avoir affaire à la justice suite à ce déplacement à Strasbourg, l'enquête de police étant encore en cours après les dépôts de plainte du club. Du côté des fans lillois, on espère que ces mesures permettront d'éloigner durablement ceux qui ont eu un comportement abject à la Meinau en lançant des chants visant différentes communautés.
0
Derniers commentaires

Le quotidien L'Equipe en pleine crise

C'etait déjà devenu un journal nullissime avant. Ça ne va pas s'arranger… qu'ils mettent la clé sous la porte et nous foutent la paix

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

Cela devient risible le mec gagne 2 M par semaine et trouvera certainement un nouveau contrat pour promouvoir un pays et vous voulez qu'il vienne à Lyon pour 2 M par an ?

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

Il parait qu'il va tourner un film avec Valbuena....

260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre

Ah bon pourquoi? Mbappé est allé au bout de son contrat pourquoi devrait il devoir de l argent au psg?

260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre

"En effet, les champions d'Europe exigent, eux, que Kylian Mbappé paie 180 millions d'euros de dommages et intérêts, suite à son départ libre pour l'AS Monaco. " Vous vous relisez de temps en temps ?!!

