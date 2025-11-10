ICONSPORT_273039_0203

Lille saisit la justice suite à des comportements racistes chez ses supporters

LOSC10 nov. , 18:50
parClaude Dautel
1
Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters de Lille ont fait part de leur écoeurement suite à des comportements et des propos clairement racistes entendus dans le parcage du LOSC à Strasbourg. Le club nordiste a pris les choses au sérieux et a décidé de porter plainte.
« Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les comportements intolérables observés, ainsi que les propos haineux et insultes racistes tenus par certains individus au sein du parcage visiteurs, à l’occasion des déplacements à Belgrade et à Strasbourg, jeudi et dimanche derniers.
Ces agissements sont inacceptables et totalement contraires aux valeurs que le Club défend et promeut avec constance. Malgré les nombreuses initiatives de sensibilisation et de prévention mises en œuvre par le LOSC pour lutter contre toutes formes de discrimination, certains individus choisissent délibérément de profiter des déplacements pour détourner le cadre du football afin d’y exprimer leur haine.
Ces personnes ne seront jamais les bienvenues au sein de la communauté du LOSC et ne sauraient en aucun cas être considérées comme des supporters, tant leurs actes sont en contradiction avec l’éthique et les principes fondamentaux du Club et de sa communauté. La plupart de ces comportements ont d’ailleurs été spontanément dénoncés par les (véritables) supporters du LOSC eux-mêmes, via la plateforme de signalement mise en place par le Club depuis 2023, ainsi que sur les réseaux sociaux. Le LOSC remercie sincèrement les personnes ayant contribué à ces signalements, témoignant ainsi de leur engagement et de leurs valeurs, partagées avec le Club. Dès ce matin, des mesures concrètes ont été engagées. Une procédure d’identification des individus mis en cause est actuellement en cours, en vue du dépôt de plusieurs plaintes auprès des autorités policières. Le LOSC entend obtenir à leur encontre des poursuites judiciaires ainsi que les sanctions appropriées. Indépendamment de l’issue de ces procédures, le Club prononcera dans les prochains jours des interdictions commerciales de stade à effet immédiat à l’encontre des individus identifiés, conformément aux dispositions prévues par la loi Larrivé.
Le LOSC réaffirme avec force que de tels actes – et de tels individus, qui jettent un discrédit injustifié sur l’ensemble des passionnés soutenant le Club avec respect et dignité – n’ont aucune place dans le football, ni au sein du LOSC, ni au sein de sa communauté », indique le LOSC dans un communiqué. 
1
Derniers commentaires

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Voilà fin des débats

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée, ça fait sens

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Si je te rejoins sans problème sur la ferveur du Vélodrome ou dans la ville pour l'OM, ne caricature pas. Les groupes de supporters au Parc et son ambiance avant le plan Leproux rivalisait avec ceux de l'OM (y compris aux mauvaises périodes des Pancarte and Co mais avant il y avait les Rai, Valdo, Weah, Simone, Ginola Ronaldinho etc.) Forcément il n'y a plus qu'une tribune ultra a paris (bien qu'un petit groupe soit maintenant a Boulogne), mais l'ambiance est loin d'être feutrée, d'ailleurs la qualité des ambiances mises par les ultra du PSG en déplacement en Europe a été reconnue partout l'an dernier ou même cette année. Le plan Leproux a réduit l'ambiance dans le parc, mais pas la ferveur de ses supporters.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

À part quelques uns, c'est les mêmes que ceux qui ont tous cassé dans la capitale le soir de la finale.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

Alors juste au cas où, y'a plus personne à vendre, à moins de vendre les recrues.... 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

