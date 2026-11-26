Ce jeudi soir, grâce à la victoire de son Olympique de Marseille face au Levski Sofia (1-0), Bruno Genesio s’est offert un record pour un entraîneur français.

Depuis le début de la saison, tout le monde s’accorde à dire que Bruno Genesio réalise des miracles avec l’effectif qu’il a à sa disposition du côté de Marseille. Sans la moindre recrue estivale, alors que l’ OM a été pillé lors du dernier mercato avec notamment les départs de Rulli, Medina, Greenwood ou Aubameyang, l’entraîneur arrive à avoir de bons résultats. Si le début de saison était plus dur, son OM enchaîne bien depuis la mi-octobre. Remonté dans le Top 5 de la Ligue 1, le club phocéen commence également à refaire surface en Europa League . Après trois défaites de rang, l’OM vient effectivement de gagner deux fois, à Leverkusen au début du mois (1-0) et ce jeudi soir contre le Levski Sofia (1-0). Une victoire importante pour Marseille, mais aussi historique pour Bruno Genesio.

En effet, avec cette nouvelle victoire, l’entraîneur de 60 ans a validé son 42e succès en compétitions européennes pour devenir le coach français le plus victorieux toutes Coupes d’Europe confondues dans les clubs tricolores, dépassant ainsi Guy Roux. Une sacrée performance pour celui qui a auparavant brillé avec l’OL, le LOSC et Rennes, et qui fait maintenant le bonheur de tous les Marseillais.