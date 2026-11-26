5e journée de l'Europa League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Levski Sofia : 1-0.

But : Gouiri (28e sp) pour l’OM.

Avec un but sur penalty d'Amine Gouiri en première période, l'Olympique de Marseille a timidement dominé le Levski Sofia (1-0) pour poursuivre sa remontée dans le classement de la phase régulière de cette Europa League.

Trois semaines après son brillant succès du côté de Leverkusen (1-0), qui avait enfin lancé la campagne européenne de l’OM, le club phocéen souhaitait enchaîner à domicile face à une équipe de Sofia à sa portée. Après une première opportunité de Paixao (23e), Marseille se mettait dans le droit chemin en obtenant un penalty pour une faute de Neves sur Angel Gomes (27e). Un cadeau que Gouiri transformait en but, sachant que l’attaquant algérien croisait son tir du droit pour tromper le gardien bulgare (1-0 à la 28e). Après cette ouverture du score, l’OM se relâchait un peu, De Lange se montrait décisif (32e) avant d’être sauvé par sa transversale sur un tir de Moubarik (34e). Ce qui permettait à Marseille de faire la course en tête à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l’OM disposait rapidement d’une balle de break avec un nouveau penalty, provoqué par le jeune Abdallah (49e). Mais cette fois-ci, Gouiri se loupait complètement en ratant sa panenka, qui finissait dans les bras du gardien adverse (51e)... Toujours pas à l’abri, Marseille poussait pour doubler la mise avec Abdallah (73e), mais sans réussir à trouver la faille. Qu'importe puisque Sofia se montrait impuissant jusqu'au coup de sifflet final, et le club phocéen s'imposait donc 1-0 sans trop trembler.

Grâce à cette deuxième victoire de suite, après trois défaites pour commencer, l'OM de Bruno Genesio grimpe provisoirement de huit rangs pour se retrouver dans le Top 24, synonyme de barrages. Avec ce succès, Marseille se relance donc complètement dans la course à la qualification en Europa League, avant de défier le Celta Vigo au milieu du mois de décembre.