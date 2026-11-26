C'est comme une recrue pour Bruno Genesio. Himad Abdelli monte en puissance et c'est tout l'OM qui en profite, comme ce jeudi soir contre Sofia.

L’OM enchaine désormais en Europa League , avec deux victoires consécutives. L’exploit à Leverkusen a été confirmé par la victoire face au Levski Sofia, dans un match globalement maitrisé même si le 2-0 aurait soulagé les Marseillais. Néanmoins, la victoire 1-0 confirme que certains joueurs ont pris la confiance et cela se voit sur la qualité de leur match.

C’est le cas de Himad Abdelli, qui est désormais bien plus affuté que lors de son arrivée à Marseille début 2026, et profite de son temps de jeu grandissant pour montrer ce qu’il vaut réellement.

Ce jeudi soir, La Provence en fait son homme du match avec un 7/10 qui symbolise son gros match, à la récupération, à la distribution et aussi à la projection offensive. L'Equipe en a aussi fait son homme du match.

« Monstrueux. De retour un cran plus bas, dans ce double pivot qui ne l’avait pas vraiment mis en valeur en début de saison, quand il courait encore après sa meilleure forme, l’ex-Angevin a rayonné dans l’entrejeu. Au-delà de son habileté technique, à l’origine du penalty obtenu par Gomes (27) ou de la grosse occasion de Maupay (76), et de son sens du placement, qui lui a permis d’échapper au marquage adverse, il a récupéré un nombre incalculable de ballons pour soulager sa défense ou asphyxier le Levski », a livré La Provence, qui met en avant la forme physique retrouvée de l’ancien du SCO.

Et pour Bruno Genesio, c’est comme si Himad Abdelli était une recrue estivale tant il avait passé le début d’année 2026 de façon très compliquée à Marseille.