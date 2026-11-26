4e journée de la Conférence League :

Tynecastle Stadium, Édimbourg (Écosse).

Heart of Midlothian - AS Monaco : 2-3.

Buts : Altena (15e), Kerjota (44e) pour Hearts ; Balogun (25e sp, 90e+4), Edan Diop (41e) pour Monaco.

À l'issue d’un match complètement fou, notamment en première période avec quatre buts, l'ASM a ramené une très belle victoire d’Écosse ce jeudi soir, grâce à un doublé de Balogun à la dernière seconde de jeu. Vainqueur de ses quatre premiers matchs de Conférence League, le Monaco de Filipe Luis s'installe en tête avec 12 points au compteur, devant Brighton ou l'Ajax.