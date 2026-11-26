CL : Monaco fait le spectacle en Écosse et prend la tête
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Par contre, bravo aux supporters Marseillais... d'être aussi cons pour avoir fracassé des supporters Bulgares. Comme d'hab ! D'ailleurs... Foot01 n'en parle pas !... Bizarre...
malheureusement tu as mal compris l histoire. mais c est pas grave. si ça te fais mouiller ton slip...
bah pourtant tu dois les dire ailleurs.qu ici.,
Dans les tribunes aussi... les supporters marseillais se sont bien relancés en fracassant des supporters Bulgares. Bref... ils sont toujours aussi cons !
La grosse faute professionnelle c est vous contre Le Mans ^^
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15