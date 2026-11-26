NEC Nimègue - Rennes : les compos (21h sur Canal+ Foot)
NEC Nimègue : Crettaz - Bischoff, Fonville, Kaplan, Storm - Nejasmic, Lebreton, Tadic, Willumsson - Chery, Linssen
Rennes : Samba - Reynolds, Ait-Boudlal, Cresswell, Oliveira, Nagida - Cissé, Thomasson, Szymanski - Dia, Lepaul
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Derniers commentaires
OL - Lillestrom : les compos (21h00 sur Canal+)
même avec la confiance , ça craint .
Balerdi au Real Madrid, le regret de l’OM
Quel joueur, il serait resté 2 saisons de plus sous les ordres du meilleur entraîneur Lyonnais de sa génération, il aurait pu être une légende du Vélodrome !
Balerdi au Real Madrid, le regret de l’OM
ma foi ça change pas on sait qu'il est bon sauf quand il fait des erreurs, et selon les périodes de la saison parfois c'est une ou 2 par match. La Roma fera le bilan en fin de cycle ;)
OM-Levski : Plusieurs spectateurs blessés à la tête
Putain sans déconner les articles ils sont écrits avec les pieds ici c'est pas possible
EL : OM - Levski Sofia : les compos (18h45 sur Canal+ foot)
C'est bon signe pour l'OM, vu que tous tes pronostics sont foireux.😄
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
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|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
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|4
|5
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|12
|2
|17
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|5
|2
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|22
|22
|0
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|3
|10
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|1
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|18
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|3
|5
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|1
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|5
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|15
|21
|-6
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|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
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|11
|3
|2
|6
|14
|25
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|10
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|3
|1
|7
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|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15