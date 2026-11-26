OM-Levski : Gouiri rate sa panenka, il se fait détruire
Fil Info
Derniers commentaires
ou la panenka ratée.
Par contre, bravo aux supporters Marseillais... d'être aussi cons pour avoir fracassé des supporters Bulgares. Comme d'hab ! D'ailleurs... Foot01 n'en parle pas !... Bizarre...
malheureusement tu as mal compris l histoire. mais c est pas grave. si ça te fais mouiller ton slip...
bah pourtant tu dois les dire ailleurs.qu ici.,
Dans les tribunes aussi... les supporters marseillais se sont bien relancés en fracassant des supporters Bulgares. Bref... ils sont toujours aussi cons !
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15