Buteur en première période lors de la rencontre d’Europa League entre l’OM et le Levski Sofia, Amine Gouiri a loupé l’occasion de faire le break en ratant sa panenka sur penalty… De quoi faire enrager tous les supporters marseillais.

S’il y a bien un joueur à sauver du début de saison du club phocéen, c’est bien Amine Gouiri. Très souvent décisif, l’international algérien a offert de nombreux points à l’ OM , que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League . Ce jeudi soir, le buteur de 26 ans a une nouvelle fois fait parler la poudre en ouvrant la marque en première période sur penalty (28e). Mais au retour des vestiaires, Gouiri s’est fait pourrir par le Vélodrome… puisqu’il a tout simplement raté l’occasion de faire le break. Sur un nouveau penalty, l’ancien attaquant de Rennes a tenté une panenka, qu’il a complètement loupé, sachant que sa tentative trop lente a finalement été stoppée par le gardien de Sofia (50e).

Une erreur qui pourrait coûter cher, car l’OM ne mène que 1-0 à l’heure de jeu et aurait pu se mettre à l’abri si Gouiri n’avait pas eu un excès de confiance. En tout cas, sur les réseaux sociaux, Gouiri se fait pourrir, d’autant plus que Marseille a subi une remontada face au Mans en L1 le week-end…