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Le PSG propose un salaire énorme un joueur de Lille

PSG18 mai , 15:40
parCorentin Facy
1
La piste Ayyoub Bouaddi se confirme pour le PSG, déterminé à recruter le milieu de terrain du LOSC cet été. Le club parisien a dégainé une première proposition pour s’offrir l’international espoirs français.
Le Paris Saint-Germain sera actif lors du prochain mercato et cela concerne tous les postes. Ce n’est toutefois pas au milieu de terrain que Luis Campos veut faire la révolution. Le PSG est déjà bien pourvu dans ce secteur de jeu avec Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu et Lucas Beraldo. La volonté est de recruter un seul joueur à ce poste et Paris semble avoir jeté son dévolu sur Ayyoub Bouaddi. La piste menant à l’international espoirs français de Lille prend de l’épaisseur au fil des jours, une tendance confirmée par PSG Inside Actu.

Le PSG est bouillant sur Ayyoub Bouaddi

Selon le compte spécialisé sur X, le champion d’Europe en titre a soumis une première proposition au joueur de 18 ans afin de s’attacher ses services la saison prochaine. « Selon les dernières informations, le club parisien serait prêt à offrir un contrat XXL au jeune milieu lillois : Entre 285 000€ et 315 000€ bruts par mois. Avec une revalorisation salariale chaque année. Contrat longue durée de 5 ans Le Paris Saint-Germain croit énormément au potentiel d’Ayyoub Bouaddi et souhaite en faire un élément clé du projet futur du club » détaillent notamment nos confrères.
On apprend par ailleurs qu’un rendez-vous est prévu cette semaine entre les dirigeants du PSG et ceux de Lille dans le but d’avancer sur ce dossier qui « pourrait rapidement s’accélérer ». Autrement dit, le board parisien a clairement défini Ayyoub Bouaddi comme sa priorité du milieu de terrain, et compte bien finaliser ce dossier au plus vite. L’idée pour Luis Campos est de boucler ce renfort avant de voir la concurrence anglaise débarquer en masse. Car ces derniers mois, le nom de Bouaddi a également été cité chez des cadors de Premier League comme Chelsea, Manchester City, Arsenal ou encore Manchester United.
Le PSG, qui s’appuie depuis plusieurs années sur des joueurs à fort potentiel en Ligue 1 (Doué, Barcola, Chevalier) souhaite continuer dans cette voie et entend bien boucler l’affaire pour Ayyoub Bouaddi. Reste à voir si un accord pourra rapidement être trouvé avec Lille, qui n’a pas de réel intérêt à se précipiter. Au contraire, Olivier Létang pourrait volontairement faire trainer ce dossier afin de laisser les enchères grimper au fil des semaines et ainsi tirer le meilleur prix de la vente de sa pépite franco-marocaine.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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