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Lens met le paquet sur une pépite de Ligue 2

Lens18 mai , 16:50
parCorentin Facy
0
Grand artisan de la montée de Troyes en Ligue 1, Martin Adeline risque de crouler sous les offres au mercato. Plusieurs clubs sont intéressés par sa venue, notamment le RC Lens.
Auteur de 10 buts et 11 passes décisives en 2025-2026, Martin Adeline a grandement contribué à l’excellente saison de Troyes en Ligue 2. Leader du championnat et promu en Ligue 1, l’ESTAC se prépare à vivre un mercato agité. Plusieurs de ses joueurs sont courtisés dans l’optique de la saison prochaine et c’est notamment le cas du milieu offensif de 22 ans. Rien d’illogique au vu des performances très abouties du natif d’Épernay, nommé parmi les meilleurs joueurs de la saison aux trophées UNFP. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà manifesté leur intérêt pour recruter Martin Adeline.
C’est notamment le cas du FC Lorient mais surtout… du RC Lens. Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue des Champion, le club nordiste souhaite continuer à recruter malin, avec des joueurs à fort expérience comme Thauvin, mais aussi avec des éléments plus jeunes et à très fort potentiel. C’est indiscutablement le cas de Martin Adeline, lequel pourrait en plus être accessible à un prix correct. Et pour cause, le milieu offensif de Troyes n’a plus qu’une année de contrat au compteur, ce qui le rend encore plus attirant sur le marché des transferts avec la possibilité de le faire venir sans se ruiner.
M. Adeline

M. Adeline

FranceFrance Âge 22 Milieu

Ligue 2

2025/2026
Matchs32
Buts10
Passes décisives10
Jaune5
Rouge1
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
A l’étranger, Hambourg a aussi manifesté un intérêt mais dans ce dossier, nul doute que le RC Lens est le club le plus sexy aux yeux de Martin Adeline avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions et de progresser dans un cadre idéal sous les ordres du meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1 aux trophées UNFP en la personne de Pierre Sage. Reste maintenant à voir si Lens dégainera une proposition concrète pour s’offrir Martin Adeline et si oui, à quel hauteur de prix alors que l’international espoirs français est valorisé à hauteur de 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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