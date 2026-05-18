Lens met le paquet sur une pépite de Ligue 2

Grand artisan de la montée de Troyes en Ligue 1, Martin Adeline risque de crouler sous les offres au mercato. Plusieurs clubs sont intéressés par sa venue, notamment le RC Lens.

Auteur de 10 buts et 11 passes décisives en 2025-2026, Martin Adeline a grandement contribué à l’excellente saison de Troyes en Ligue 2. Leader du championnat et promu en Ligue 1, l’ESTAC se prépare à vivre un mercato agité. Plusieurs de ses joueurs sont courtisés dans l’optique de la saison prochaine et c’est notamment le cas du milieu offensif de 22 ans. Rien d’illogique au vu des performances très abouties du natif d’Épernay, nommé parmi les meilleurs joueurs de la saison aux trophées UNFP. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà manifesté leur intérêt pour recruter Martin Adeline.

C’est notamment le cas du FC Lorient mais surtout… du RC Lens. Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue des Champion, le club nordiste souhaite continuer à recruter malin, avec des joueurs à fort expérience comme Thauvin, mais aussi avec des éléments plus jeunes et à très fort potentiel. C’est indiscutablement le cas de Martin Adeline, lequel pourrait en plus être accessible à un prix correct. Et pour cause, le milieu offensif de Troyes n’a plus qu’une année de contrat au compteur, ce qui le rend encore plus attirant sur le marché des transferts avec la possibilité de le faire venir sans se ruiner.

M. Adeline France • Âge 22 • Milieu Ligue 2 2025/2026 Matchs 32 Buts 10 Passes décisives 10 Jaune 5 Rouge 1 Jaune Rouge 0 Coupe de France 2025/2026 Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A l’étranger, Hambourg a aussi manifesté un intérêt mais dans ce dossier, nul doute que le RC Lens est le club le plus sexy aux yeux de Martin Adeline avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions et de progresser dans un cadre idéal sous les ordres du meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1 aux trophées UNFP en la personne de Pierre Sage. Reste maintenant à voir si Lens dégainera une proposition concrète pour s’offrir Martin Adeline et si oui, à quel hauteur de prix alors que l’international espoirs français est valorisé à hauteur de 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.