Esp : Fermin Lopez forfait pour le Mondial 2026

Sorti sur blessure lors du match entre le FC Barcelone et le Betis Séville, Fermin Lopez va devoir se faire opérer et il ne sera donc pas disponible pour le Mondial 2026 qui débute dans moins d'un mois.

C'est un coup dur pour l'équipe d'Espagne, puisque ce lundi, le Barça a confirmé que Fermin Lopez devait immédiatement être opéré suite à une fracture du cinquième métatarsien du pied droit. Le milieu de terrain de 23 ans sera absent entre quatre et huit semaines, et doit donc renoncer à la prochaine Coupe du Monde.