La Juve prie pour voir Thiago Motta signer à Lille

Qui sera le prochain entraineur de Lille ? Bruno Genesio devrait passer la main, et Thiago Motta est pressenti pour être le favori pour ce poste.

Bruno Genesio est bien parti pour s'en aller à l’issue de la saison, après avoir fait son temps à Lille, où il est en fin de contrat. Le LOSC se cherche déjà un nouvel entraineur et un nom revient avec insistance des deux côtés des Alpes. C’est celui de Thiago Motta, ancien joueur très connu du PSG et donc de la Ligue 1 , qui a connu un début de carrière fulgurant au poste d’entraîneur. Avec Bologne, il avait fait des miracles au point d’envoyer les pensionnaires de Renato Dall’Ara en Ligue des Champions. Cela lui avait valu l’admiration d’un certain Cristiano Ronaldo, qui l’avait fait venir à la Juventus. L’histoire d’amour n’a pas duré longtemps, et Thiago Motta a pris la porte au bout de quelques mois seulement après un terrible enchainement de défaites contre Empoli en Coupe d’Italie, contre la Fiorentina et l’Atalanta en championnat, et l’élimination face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions.

Thiago Motta toujours sous contrat avec la Juventus

Limogé donc, le mot n’est pas correct puisque Thiago Motta a été démis de ses fonctions. Mais comme c’est souvent le cas en Italie, il n’a reçu aucune indemnité de licenciement puisqu’il a été gardé par la Juventus, continuant à toucher son salaire, lui et ses adjoints, sans rien faire. Il devra négocier sa sortie s’il signe dans un autre club. Pour le moment, cela fait un an et demi que la Vieille Dame lui verse quasiment 8 millions d’euros par an pour ne rien faire.

S’il trouve un accord avec Lille, et les négociations ont débuté selon le site Tutto Juve, alors Motta devra faire une croix sur une année entière d’indemnité, soit 8 millions d’euros. Une grosse motivation pour le club du Piémont de voir l’ancien milieu de terrain de la Juventus reprendre du service. Thiago Motta n’est donc pas pressé par le temps, même si la Juventus mise sur son envie de retrouver les bancs de touche pour réaliser une belle économie. La presse italienne assure en tout cas que l’Italo-Brésilien est bien à l’heure actuelle le favori pour rejoindre le LOSC.