Le dernier match de Nantes en Ligue 1 se finit mal
Nantes Toulouse tourne au chaos

La LFP annonce des premières mesures après le chaos à Nantes et à Nice

Ligue 118 mai , 15:10
parClaude Dautel
0
Au lendemain de la dernière journée de Ligue 1, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel s'est penchée sur le match Nantes-TFC, stoppé après 20 minutes de jeu, et sur Nice-Metz, qui a vu des supporters arriver sur le terrain après le coup de sifflet final.
« Réunie ce lundi 18 mai 2026, la Commission de Discipline de la LFP a décidé de convoquer le club de l’OGC Nice suite aux incidents liés à la rencontre OGC Nice – FC Metz comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Eu égard à l’urgence et afin d’assurer le bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP statuera sur ce dossier lors de sa réunion du mercredi 20 mai 2026, précise la LFP, car Nice doit recevoir l’ASSE en match retour du barrage de Ligue 1 la semaine prochaine. Par ailleurs, suite aux incidents de la rencontre FC Nantes – Toulouse FC comptant pour la 34e journée de Ligue 1, la Commission de Discipline de la LFP décide de placer le dossier en instruction et de statuer sur ce dossier lors de sa réunion du mercredi 27 mai 2026. »
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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