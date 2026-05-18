La LFP annonce des premières mesures après le chaos à Nantes et à Nice

Au lendemain de la dernière journée de Ligue 1, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel s'est penchée sur le match Nantes-TFC, stoppé après 20 minutes de jeu, et sur Nice-Metz, qui a vu des supporters arriver sur le terrain après le coup de sifflet final.

Réunie ce lundi 18 mai 2026, la Commission de Discipline de la LFP a décidé de convoquer le club de l’OGC Nice suite aux incidents liés à la rencontre OGC Nice – FC Metz comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Eu égard à l’urgence et afin d’assurer le bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP statuera sur ce dossier lors de sa réunion du mercredi 20 mai 2026, précise la LFP, car Nice doit recevoir l’ASSE en match retour du barrage de Ligue 1 la semaine prochaine. Par ailleurs, suite aux incidents de la rencontre FC Nantes – Toulouse FC comptant pour la 34e journée de Ligue 1, la Commission de Discipline de la LFP décide de placer le dossier en instruction et de statuer sur ce dossier lors de sa réunion du mercredi 27 mai 2026. » , précise la LFP, car Nice doit recevoir l’ASSE en match retour du barrage de Ligue 1 la semaine prochaine.