Lille : L'UEFA va punir Olivier Létang

Olivier Létang risque une grosse suspension de la part de l’UEFA pour son coup de pression à l’arbitre Nikola Dabanovic à la mi-temps du match entre Lille et le PAOK la semaine passée en Europa League.

« J'ai déjà écrit à M. Ceferin. Ce qu'il s'est passé ce soir, c'est dingue » avait notamment pesté le patron des Dogues, fâché par l’arbitrage en raison d’un penalty évident oublié en faveur de son équipe. Le cas Olivier Létang ne passera pas comme une lettre à la poste dans les bureaux de l’UEFA. L’instance a décidé de se saisir du cas du président lillois, coupable d’un coup de pression à l’encontre de l’arbitre monténégrin Nikola Dabanovic à la mi-temps du match entre Lille et le PAOK jeudi en Europa League.avait notamment pesté le patron des Dogues, fâché par l’arbitrage en raison d’un penalty évident oublié en faveur de son équipe.

Une attitude que l’UEFA va sanctionner selon L’Equipe puisque l’instance européenne a ouvert un cas disciplinaire pour « conduite incorrecte » de la part d’Olivier Létang. Les propos du dirigeant ont été perçus par l’UEFA comme une pression sur les arbitres et cela pourrait lui coûter une suspension au vu de l’article 15 du règlement disciplinaire de l’instance. Une sanction assez forte à l’encontre d’Olivier Létang est d’autant plus probable que ce n’est pas la première fois que le président du LOSC se plaint ouvertement de l’arbitrage en coupe d’Europe. Cela avait notamment été le cas le 12 mars dernier en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.