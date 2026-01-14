Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a lourdement sanctionné le président lillois Olivier Létang.

Dans le viseur de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel après sa sortie à la mi-temps du match face au Stade Rennais le 3 janvier dernier, Olivier Létang a écopé d’une lourde suspension de plus de deux mois. « Suspension ferme avant, pendant et après le match d'accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu'au 31 mars 2026 inclus par révocation des sursis en cours. En outre, jusqu'au 15 février 2026 inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match, d'une interdiction d'accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l'ensemble des couloirs menant aux zones précitées. La sanction prend effet à partir du mardi 20 janvier » écrit la commission de discipline de la LFP dans son communiqué publié ce mercredi soir. Bruno Genesio, également dans le viseur de l’instance pour son attitude au même moment, a lui écopé d’un match de suspension ferme et d’un match avec sursis.