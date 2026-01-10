Trop chers et trop mauvais, Olivier Letang allume les arbitres

Le président de Lille Olivier Letang va très loin dans son combat contre l'arbitrage en France. Au dernier conseil d'administration de la LFP, il a tiré sur les arbitres, leur niveau et leur financement.

Olivier Letang a choisi son combat, et c’est l’arbitrage français. Depuis plusieurs mois, le LOSC est devenu l’un des clubs les plus vindicatifs à l’encontre des officiels, et cela dépasse souvent le cadre des reproches ou des critiques avec des scènes dans les couloirs ou des interviews d’après-match remettant en cause l’intégrité des arbitres. Cela vaut d’ailleurs une nouvelle convocation du président des Dogues devant le conseil de l’éthique, alors qu’il s’en était vertement pris à M. Eric Watellier pour le carton rouge reçu par Alexsandro contre Rennes le week-end dernier, pourtant justifié à l’égard du règlement.

L'IA comme solution pour sauver l'arbitrage ?

rupture de confiance » face aux arbitres. Le président du Elu patron du collège de Ligue 1, Olivier Letang estime qu’il y a une «» face aux arbitres. Le président du LOSC a agité plusieurs menaces le 4 décembre dernier, lors du conseil d’administration de la LFP dont L’Equipe s’est procuré les bonnes feuilles. Pour le dirigeant nordiste, les arbitres faussent le championnat, et cela fait beaucoup d’argent de dépensé pour cela.

« Nous ne pouvons plus accepter un système dans lequel nous avons tous les week-ends et sur plusieurs terrains des décisions qui ne sont plus compréhensibles. Comment est-il possible de se tromper sur des situations qui sont pourtant limpides ? Cela a un impact sur la compétition, sur le classement final, donc des impacts forts. Les coûts embarqués sont importants par rapport aux résultats obtenus », a lancé Olivier Letang, qui a même reconnu qu’il s’interrogeait sur l’intérêt de la VAR. Le dirigeant nordiste a évoqué un possible recours à l’IA pour diminuer les erreurs, jetant ainsi un gros pavé dans la mare.

Concernant le coût, ce sont en effet 25 ME qui sont dépensés chaque année pour l’ensemble de la couverture arbitrale du championnat. La saison dernière, la FFF a lâché 10 ME pour « aider » la Ligue 1 et la Ligue 2 face aux difficultés financières du football français. Une mesure exceptionnelle, mais Letang souhaite la voir être prolongée, ce qui n’est pas du tout la volonté de la FFF, qui possède un déficit de 8,7 millions d’euros à combler. Cela promet encore des discussions chaudes, et cela ne devrait pas calmer le président lillois, déjà plusieurs fois remis à sa place par la LFP ou l’UEFA pour son comportement contre les arbitres, y compris en Coupe d’Europe. Il reste à savoir si Olivier Letang s’attaquera aussi à la réforme de l’arbitrage européen, pour y faire diminuer les erreurs...