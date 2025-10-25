letang l agace genesio pret a quitter lille iconsport 260414 0076 392906

Lille : En interne aussi, Létang se fait secouer

LOSC25 oct. , 23:00
parEric Bethsy
0
Entré dans la dernière année de son contrat à Lille, Thomas Meunier s’interroge sur son avenir. Aucune offre de prolongation ne lui a été transmise alors que le club nordiste l’a retenu cet été.
Ce n’est décidément pas la semaine d’Olivier Létang. Pour ses critiques contre l’arbitrage du match face à l’Olympique Lyonnais (0-1), le président du LOSC a écopé d’une suspension de trois matchs dont deux avec sursis. Et le dirigeant n’est pas à l’abri d’une nouvelle sanction après son dérapage à la mi-temps du match contre le PAOK Salonique (3-4) jeudi en Ligue Europa. Autant dire que le patron nordiste n’est pas d’humeur à écouter les états d’âme de Thomas Meunier, inquiet pour sa situation contractuelle.
« Je vis pour le moment mes derniers instants dans le club de Lille puisque je suis fin de contrat en fin de saison, a rappelé le latéral droit des Dogues en conférence de presse. (…) On va parler factuel. Je n’ai pas de prolongation de contrat devant moi. Pour l’instant, je suis partant. Maintenant, si le président me téléphone et me dit qu’il est content de moi, qu’il veut me prolonger, on se mettra à table. Mais pour l’instant, il n’y a rien. On sait aussi comment ça fonctionne. C’est souvent une question de timing et on patiente jusqu’au dernier moment. »
Amer, Thomas Meunier se retrouve dans le flou alors que son supérieur l’a empêché d’évoluer dans le championnat le plus prestigieux en Europe.« Cet été, j’ai reçu une belle offre pour aller en Premier League, a-t-il révélé. J’avais à ce moment-là 33 ans. On sait qu’en Premier League, il y a énormément d’intensité. Il y a aussi un potentiel business qui est assez important. C’était un peu une chance inespérée pour moi de pouvoir enfin jouer en Angleterre. Maintenant, ça ne s’est pas fait. Le club a refusé. »
Sans nouvelles d’Olivier Létang, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain espère que la proposition anglaise reviendra dans quelques mois. « Il me reste un an de contrat. Je ne vais pas cracher dans la soupe non plus. Je ne suis pas mal ici. Ma famille se plaît aussi énormément dans les alentours. Ce n’était pas dramatique. Mais je dois dire que jouer en Premier League, c’est quelque chose d’assez mythique. Et pouvoir le vivre, je pense que ce n’est pas donné à tout le monde. On verra en fin de saison », s’est projeté Thomas Meunier.
0
