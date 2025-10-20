ICONSPORT_271844_0016

Lille a recruté le « Ronaldo marocain », il écrase la Ligue 1

LOSC20 oct. , 11:30
parCorentin Facy
0
Entré en jeu pour le dernier quart d’heure, Hamza Igamane a brillé face à Nantes en inscrivant le but du break. L’attaquant marocain de 22 ans, recruté cet été aux Glasgow Rangers, monte en puissance au LOSC.
Dans le viseur de plusieurs clubs européens cet été, Hamza Igamane a décidé de poursuivre sa carrière à Lille. Le buteur marocain de 22 ans a été recruté pour 11 millions d’euros en provenance des Glasgow Rangers, et le club nordiste ne regrette pas cet investissement. Car si pour l’instant, l’international marocain (5 sélections) est surtout la doublure d’Olivier Giroud, ses entrées en jeu laissent penser qu’il ne restera pas longtemps remplaçant. Déjà auteur de 3 buts et d’une passe décisive en Ligue 1, Igamane a remis ça face à Nantes dimanche soir, exploitant au mieux les 15 minutes de jeu offerts par Bruno Genesio. Sur le plateau de Ligue1+ après la rencontre, les compliments étaient d’ailleurs nombreux au sujet d’Hamza Igamane, que le consultant Swann Borsellino compare carrément au Brésilien Ronaldo.  
« Dans les gestes techniques, dans les prises de balle et les volontés de dribbler sur le défenseur des réminiscences de Ronaldo le brésilien sur ce qu’il propose. Ca peut même être complémentaire dans l’absolu d’Olivier Giroud. J’exagère volontairement mais sur ce qu’il propose sur les prises de balle, il y a quelque chose qui me rappelle Ronaldo. Quand il entre contre Brest, il fait aussi des gestes techniques magnifiques » a lancé le consultant sur le plateau du diffuseur principal de la Ligue 1. De beaux compliments à l’égard d’Hamza Igamane, lequel est surnommé au pays le « Ronaldo marocain » comme l’a ensuite ajouté l’autre consultant de la chaîne Adil Rami. C’est donc un joueur avec de sacrées comparaisons sur lequel Lille a mis la main cet été. Espérons pour les Dogues que le buteur de 22 ans continue sur cette lancée et qu’il parviendra à confirmer le potentiel entrevu en ce début de saison sur la durée. Si tel était le cas, c’est Olivier Giroud qui pourrait se retrouver menacé d’atterrir sur le banc.
I. Hamza

I. Hamza

MoroccoMaroc Âge Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premiership

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_253870_0011
Liga

Real : 350 millions d'euros pour Vinicius et Rodrygo, stupeur à Madrid

ICONSPORT_274074_0148
PSG

PSG : Guardiola déclenche une guerre à 100ME avec Paris

Harry Kane Pacho
TV

Canal+ fait un cadeau de fou aux supporters du PSG

ICONSPORT_253464_0112
OM

L'OM passe une annonce, ce défenseur est à vendre

Fil Info

14:00
Real : 350 millions d'euros pour Vinicius et Rodrygo, stupeur à Madrid
13:40
PSG : Guardiola déclenche une guerre à 100ME avec Paris
13:20
Canal+ fait un cadeau de fou aux supporters du PSG
13:00
L'OM passe une annonce, ce défenseur est à vendre
12:40
L’OL se prive d’une pépite, à quoi joue Paulo Fonseca ?
12:20
L’OM sanctionne durement un de ses joueurs
12:00
Dembélé veut faire cracher le PSG, la star de Canal+ applaudit
11:32
Le PSG avec Dembélé et Marquinhos à Leverkusen

Derniers commentaires

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

2eme du championnat, Dembele, les blessés, l equipe B etc. C est rien par rapport au club de tes complexes RIRES Leonardo vous l a dit que Paris ne sera jamais une ville de football et ce n est pas en parlant de l OM que ca sera le cas RIIIIIIIIIIIRES

OL : Ruben Kluivert reçoit un soutien totalement improbable

Il a raison sur le manque d'agressivité collectif, mais le 2e but niçois, collectif défaillant ou pas, on ne doit pas le prendre si Kluivert fait ce qu'il doit faire.

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

L'actualité du PSG n'est pas brûlante comme elle l'a pu l'être. Des blessés et des retours de blessure, les cas Chevalier et Ramos, le retour en grâce de WZE... Le meilleur reste à venir, nous espérons voir Dembélé rejouer au moins quelques minutes en Ligue des Champions.

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

La preuve que non ma petite Kenny Apres c est rapide de lire les articles du PSG, ils sont viiiiiiiiiiide RIIIIIIIIIRES

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

Je maitrise vraisemblablement mieux la langue française que toi, et je ne lis que des commentaires incohérents de ta part et parfois des avis sur le football assez tièdes sans véritable opinion. Tu suis le mouvement la plupart du temps.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading