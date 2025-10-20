Lille a recruté le « Ronaldo marocain », il écrase la Ligue 1

Entré en jeu pour le dernier quart d’heure, Hamza Igamane a brillé face à Nantes en inscrivant le but du break. L’attaquant marocain de 22 ans, recruté cet été aux Glasgow Rangers, monte en puissance au LOSC.

Dans le viseur de plusieurs clubs européens cet été, Hamza Igamane a décidé de poursuivre sa carrière à Lille. Le buteur marocain de 22 ans a été recruté pour 11 millions d’euros en provenance des Glasgow Rangers, et le club nordiste ne regrette pas cet investissement. Car si pour l’instant, l’international marocain (5 sélections) est surtout la doublure d’Olivier Giroud, ses entrées en jeu laissent penser qu’il ne restera pas longtemps remplaçant. Déjà auteur de 3 buts et d’une passe décisive en Ligue 1, Igamane a remis ça face à Nantes dimanche soir , exploitant au mieux les 15 minutes de jeu offerts par Bruno Genesio. Sur le plateau de Ligue1+ après la rencontre, les compliments étaient d’ailleurs nombreux au sujet d’Hamza Igamane, que le consultant Swann Borsellino compare carrément au Brésilien Ronaldo.

« Dans les gestes techniques, dans les prises de balle et les volontés de dribbler sur le défenseur des réminiscences de Ronaldo le brésilien sur ce qu’il propose. Ca peut même être complémentaire dans l’absolu d’Olivier Giroud. J’exagère volontairement mais sur ce qu’il propose sur les prises de balle, il y a quelque chose qui me rappelle Ronaldo. Quand il entre contre Brest, il fait aussi des gestes techniques magnifiques » a lancé le consultant sur le plateau du diffuseur principal de la Ligue 1. De beaux compliments à l’égard d’Hamza Igamane, lequel est surnommé au pays le « Ronaldo marocain » comme l’a ensuite ajouté l’autre consultant de la chaîne Adil Rami. C’est donc un joueur avec de sacrées comparaisons sur lequel Lille a mis la main cet été. Espérons pour les Dogues que le buteur de 22 ans continue sur cette lancée et qu’il parviendra à confirmer le potentiel entrevu en ce début de saison sur la durée. Si tel était le cas, c’est Olivier Giroud qui pourrait se retrouver menacé d’atterrir sur le banc.