Les trois pénaltys arrêtés par Berke Özer en vidéo

Incroyable scénario à Rome, avec la victoire du LOSC 1-0 dans un match qui aurait pu échapper aux Lillois. A 10 minutes de la fin, les Italiens ont bénéficié d’un pénalty pour une faute de main de Mandi. Özer a repoussé les deux premières, qui ont toutes les deux été données à retirer, et le gardien turc des Dogues s’est ensuite interposé sur la 3e tentative. De quoi clôturer sans discussion possible son importance dans la victoire de Lille sur le terrain de la Roma.