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Le LOSC a un stock d'or dans son vestiaire

LOSC27 mars , 14:30
parNathan Hanini
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Alors que le football français traverse une période financière précaire, les clubs doivent compter sur les joueurs de leur effectif pour sauver les meubles d’un point de vue économique. Le LOSC possède des jeunes joueurs avec une forte valeur marchande.
La Ligue 1 n’est plus qu’un championnat de transition pour les jeunes joueurs et certaines écuries du championnat ont mis en place une politique de trading de joueurs depuis plusieurs saisons. Avec des droits TV en berne, le championnat de France doit de nouveau trouver des leviers économiques pour satisfaire ses besoins. Cela passe majoritairement par la vente de joueurs. L’un des meilleurs vendeurs ces dernières saisons se nomme le LOSC. Repris par Olivier Letang, le club nordiste a dû éponger les lourdes dettes de l’ère Gérard Lopez. Désormais, Lille a retrouvé sa stabilité économique et peut compter sur des joueurs à forte valeur.
LOSC Lille

LOSC Lille

Ligue 1 #5
V
D
V
D
N
Ligue 1
Ligue 1
Matchs27
V
Victoire14
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Match nul5
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Défaite8
Buts Marqués42
Buts Encaissés34

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LOSC LilleLOSC Lille

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O. Giroud
9.

O. Giroud

FranceFrance Âge 39 Attaquant
Matchs24
Buts6
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
H. Haraldsson
10.

H. Haraldsson

IcelandIslande Âge 22 Milieu
Matchs25
Buts6
Passes décisives1
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Lille possède trois joueurs à très forte valeur marchande

Selon un rapport de l’Observatoire du football CIES, le LOSC possède, hors PSG, les trois joueurs de moins de 23 ans avec la plus forte valeur marchande en Ligue 1. Convoité par de nombreux cadors européens, Ayyoub Bouaddi figure en tête de liste. L’international espoirs français (neuf sélections) est estimé à 54,7 millions d’euros. En contrat jusqu’en 2029 avec les Nordistes, le milieu de terrain a des chances de quitter l’hexagone cet été. Le journal l’Équipe dévoile ce vendredi que le joueur de 18 ans pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire du LOSC.
Les deux autres éléments présents dans le top 3 ne sont nuls autres que Matias Fernandez-Pardo et Hakon Haraldsson. Concernant l’offensif hispano-belge, sa cote grimpe en flèche cette saison. Le journal l’Équipe explique que le LOSC a repoussé les avances de l’Atlético cet hiver après la blessure d’Hamza Igamane. Concernant l’Islandais, il est évalué à 45 millions d’euros selon l’Observatoire du football CIES. Fin janvier, Olivier Letang a prolongé le bail du joueur de 22 ans jusqu’en 2030.

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Ah l'amour du maillot ! Vu que vous les insultez un match sur deux, c'est pas a l'OM que ça arriverait ... sauf à être une 🐐 invendable et ça vous en avez une collection, un vrai troupeau de 🐐🐐🐐, vous allez bientôt recevoir une subvention de l'UE pour votre cheptel 🤣😂🤣

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moi? si oui sur quoi?

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ça fait 30 ans que vous chialez sur notre LDC.... mdr

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l amour du maillot! ptdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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