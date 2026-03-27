Le LOSC a un stock d'or dans son vestiaire

Alors que le football français traverse une période financière précaire, les clubs doivent compter sur les joueurs de leur effectif pour sauver les meubles d’un point de vue économique. Le LOSC possède des jeunes joueurs avec une forte valeur marchande.

La Ligue 1 n’est plus qu’un championnat de transition pour les jeunes joueurs et certaines écuries du championnat ont mis en place une politique de trading de joueurs depuis plusieurs saisons. Avec des droits TV en berne, le championnat de France doit de nouveau trouver des leviers économiques pour satisfaire ses besoins. Cela passe majoritairement par la vente de joueurs. L’un des meilleurs vendeurs ces dernières saisons se nomme le LOSC. Repris par Olivier Letang, le club nordiste a dû éponger les lourdes dettes de l’ère Gérard Lopez. Désormais, Lille a retrouvé sa stabilité économique et peut compter sur des joueurs à forte valeur.

LOSC Lille Ligue 1 # 5 V D V D N Ligue 1 Matchs 27 V Victoire 14 M Match nul 5 D Défaite 8 Buts Marqués 42 Buts Encaissés 34 Matchs Récents Tout afficher 22 mars 2026 à 17:15 Ligue 1 Olympique Marseille 1 — 2 Match terminé LOSC Lille 19 mars 2026 à 21:00 Europa League Aston Villa 2 — 0 Match terminé LOSC Lille Meilleurs Joueurs Tout afficher 9 . O. Giroud France • Âge 39 • Attaquant Matchs 24 Buts 6 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 10 . H. Haraldsson Islande • Âge 22 • Milieu Matchs 25 Buts 6 Passes décisives 1 Jaune 5 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Lille possède trois joueurs à très forte valeur marchande

Selon un rapport de l’Observatoire du football CIES, le LOSC possède, hors PSG, les trois joueurs de moins de 23 ans avec la plus forte valeur marchande en Ligue 1. Convoité par de nombreux cadors européens, Ayyoub Bouaddi figure en tête de liste. L’international espoirs français (neuf sélections) est estimé à 54,7 millions d’euros. En contrat jusqu’en 2029 avec les Nordistes, le milieu de terrain a des chances de quitter l’hexagone cet été. Le journal l’Équipe dévoile ce vendredi que le joueur de 18 ans pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire du LOSC.

Les deux autres éléments présents dans le top 3 ne sont nuls autres que Matias Fernandez-Pardo et Hakon Haraldsson. Concernant l’offensif hispano-belge, sa cote grimpe en flèche cette saison. Le journal l’Équipe explique que le LOSC a repoussé les avances de l’Atlético cet hiver après la blessure d’Hamza Igamane. Concernant l’Islandais, il est évalué à 45 millions d’euros selon l’Observatoire du football CIES. Fin janvier, Olivier Letang a prolongé le bail du joueur de 22 ans jusqu’en 2030.