Le LOSC a un stock d'or dans son vestiaire

Alors que le football français traverse une période
financière précaire, les clubs doivent compter sur les joueurs de leur effectif
pour sauver les meubles d’un point de vue économique. Le LOSC possède des
jeunes joueurs avec une forte valeur marchande.
La Ligue 1
n’est plus qu’un championnat de transition pour
les jeunes joueurs et certaines écuries du championnat ont mis en place une
politique de trading de joueurs depuis plusieurs saisons. Avec des droits TV en
berne, le championnat de France doit de nouveau trouver des leviers économiques
pour satisfaire ses besoins. Cela passe majoritairement par la vente de
joueurs. L’un des meilleurs vendeurs ces dernières saisons se nomme le LOSC.
Repris par Olivier Letang, le club nordiste a dû éponger les lourdes dettes de
l’ère Gérard Lopez. Désormais, Lille
a retrouvé sa stabilité économique et peut
compter sur des joueurs à forte valeur.
22 mars 2026 à 17:15
Ligue 1
19 mars 2026 à 21:00
Europa League
Lille possède trois joueurs à très forte valeur marchande
Selon un rapport de l’Observatoire du football CIES, le LOSC
possède, hors PSG, les trois joueurs de moins de 23 ans avec la plus forte
valeur marchande en Ligue 1. Convoité par de nombreux cadors européens, Ayyoub
Bouaddi figure en tête de liste. L’international espoirs français (neuf
sélections) est estimé à 54,7 millions d’euros. En contrat jusqu’en 2029 avec
les Nordistes, le milieu de terrain a des chances de quitter l’hexagone cet
été. Le journal l’Équipe dévoile ce vendredi que le joueur de 18 ans pourrait
devenir la plus grosse vente de l’histoire du LOSC.
Les deux autres éléments
présents dans le top 3 ne sont nuls autres que Matias Fernandez-Pardo et Hakon
Haraldsson. Concernant l’offensif hispano-belge, sa cote grimpe en flèche cette
saison. Le journal l’Équipe explique que le LOSC a repoussé les avances de
l’Atlético cet hiver après la blessure d’Hamza Igamane. Concernant l’Islandais, il est évalué à 45 millions d’euros selon l’Observatoire du football CIES. Fin
janvier, Olivier Letang a prolongé le bail du joueur de 22 ans jusqu’en
2030.