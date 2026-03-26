L'Atlético fonce au LOSC pour remplacer Griezmann

Après l'annonce officielle du départ d'Antoine Griezmann à l'issue de la saison en direction de la MLS et de la franchise d'Orlando City, l'Atlético de Madrid doit lui trouver un remplaçant. Matias Fernandez-Pardo, l'Argentin du LOSC, fait partie de la short-list.

L'aventure idyllique entre Antoine Griezmann et l'Atlético de Madrid touche à sa fin. Le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros a décidé de céder à son fantasme de déménager aux Etats-Unis et s'envolera, à l'issue de la saison, pour Orlando City en MLS. Un choix qui lui permettra de vivre son rêve tout en amorçant la paisible descente vers la fin de sa carrière.

De leur côté, les dirigeants rojiblancos, bien que touchés émotionnellement par son départ, doivent rapidement lui trouver un remplaçant. En ce sens, de nombreuses pistes sont régulièrement explorées, alors que les profils varient en fonction de ce que pourrait instaurer Diego Simeone - ou un autre entraineur. Et parmi tous les joueurs ciblés, le nom de Matias Fernandez-Pardo émerge.

Le LOSC bientôt attaqué pour Matias Fernandez-Pardo ?

En effet, selon les informations de AS, Matias Fernandez-Pardo fait partie de la short-list de l'Atlético de Madrid pour remplacer numériquement et tactiquement Antoine Griezmann. Le milieu offensif du LOSC est apprécié pour sa régularité au haut niveau avec les Dogues, mais aussi et surtout pour sa polyvalence, lui qui est capable d'occuper au moins trois postes en attaque. Cette saison, il cumule d'ailleurs 5 buts et 6 passes décisives en 34 apparitions avec Lille. Des statistiques parlantes et des prestations qui le sont tout autant, à l'heure où les Colchoneros ont de plus en plus de mal à trouver le joueur idéal.

Comme l'indique le quotidien sportif espagnol, l'Atlético de Madrid, qui n'a que trois mois pour trouver le remplaçant d'Antoine Griezmann, patauge entre les pistes délicates. Les Colchoneros hésitent entre un buteur confirmé, comme Lautaro Martinez ou Joaquin Panichelli, ou un joueur talentueux et capable de jouer en deuxième ligne d'attaque, comme Kang-in Lee ou Matias Fernandez-Pardo. Si la piste menant au Sud-Coréen du PSG n'aboutit pas, l'Atlético pourra toujours se rabattre sur l'Argentin du LOSC, lequel ne dira certainement pas non à l'idée de franchir un très gros cap dans sa carrière.