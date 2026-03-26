ICONSPORT_362628_0255
Matias Fernandez-Pardo

L'Atlético fonce au LOSC pour remplacer Griezmann

LOSC26 mars , 22:30
parQuentin Mallet
0
Après l'annonce officielle du départ d'Antoine Griezmann à l'issue de la saison en direction de la MLS et de la franchise d'Orlando City, l'Atlético de Madrid doit lui trouver un remplaçant. Matias Fernandez-Pardo, l'Argentin du LOSC, fait partie de la short-list.
L'aventure idyllique entre Antoine Griezmann et l'Atlético de Madrid touche à sa fin. Le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros a décidé de céder à son fantasme de déménager aux Etats-Unis et s'envolera, à l'issue de la saison, pour Orlando City en MLS. Un choix qui lui permettra de vivre son rêve tout en amorçant la paisible descente vers la fin de sa carrière.
De leur côté, les dirigeants rojiblancos, bien que touchés émotionnellement par son départ, doivent rapidement lui trouver un remplaçant. En ce sens, de nombreuses pistes sont régulièrement explorées, alors que les profils varient en fonction de ce que pourrait instaurer Diego Simeone - ou un autre entraineur. Et parmi tous les joueurs ciblés, le nom de Matias Fernandez-Pardo émerge.

Le LOSC bientôt attaqué pour Matias Fernandez-Pardo ?

En effet, selon les informations de AS, Matias Fernandez-Pardo fait partie de la short-list de l'Atlético de Madrid pour remplacer numériquement et tactiquement Antoine Griezmann. Le milieu offensif du LOSC est apprécié pour sa régularité au haut niveau avec les Dogues, mais aussi et surtout pour sa polyvalence, lui qui est capable d'occuper au moins trois postes en attaque. Cette saison, il cumule d'ailleurs 5 buts et 6 passes décisives en 34 apparitions avec Lille. Des statistiques parlantes et des prestations qui le sont tout autant, à l'heure où les Colchoneros ont de plus en plus de mal à trouver le joueur idéal.
Comme l'indique le quotidien sportif espagnol, l'Atlético de Madrid, qui n'a que trois mois pour trouver le remplaçant d'Antoine Griezmann, patauge entre les pistes délicates. Les Colchoneros hésitent entre un buteur confirmé, comme Lautaro Martinez ou Joaquin Panichelli, ou un joueur talentueux et capable de jouer en deuxième ligne d'attaque, comme Kang-in Lee ou Matias Fernandez-Pardo. Si la piste menant au Sud-Coréen du PSG n'aboutit pas, l'Atlético pourra toujours se rabattre sur l'Argentin du LOSC, lequel ne dira certainement pas non à l'idée de franchir un très gros cap dans sa carrière.
M. Fernandez Pardo

M. Fernandez Pardo

BelgiumBelgique Âge 21 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs22
Buts5
Passes décisives4
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des demi-finales des barrages

ICONSPORT_362937_0107
Mondial 2026

Vinicius à la ramasse, Neymar dit merci à la France

ICONSPORT_362897_1150
Equipe de France

Mbappé danse la samba, la France s'offre le Brésil !

ICONSPORT_362942_0043
Mondial 2026

CdM 2026 : L'Italie se rapproche du but

Fil Info

26 mars , 23:36
CdM 2026 : Programme TV et résultats des demi-finales des barrages
26 mars , 23:15
Vinicius à la ramasse, Neymar dit merci à la France
26 mars , 23:06
Mbappé danse la samba, la France s'offre le Brésil !
26 mars , 22:38
CdM 2026 : L'Italie se rapproche du but
26 mars , 22:00
Panichelli zappé pour Aubameyang, l’OM a fait fort
26 mars , 21:26
EdF : Les Espoirs écrasent le Luxembourg
26 mars , 21:25
France-Brésil : TF1 et les USA, c’est la catastrophe
26 mars , 21:00
Yamal ciblé par un coéquipier, le Barça se fâche
26 mars , 20:30
Le PSG fait déjà pleurer Liverpool à cause de deux joueurs

Derniers commentaires

Les journalistes prêts à faire payer l’OM

Bah c'est sûr, ça te fait bizarre. C'est autre chose que les mensonges, les insultes, le racisme et le sexisme.

OL : Ares et Textor négocient un accord explosif

Une sardine qui veut faire de l'esprit. On aura tout vu !!! Mdr Tu devrais plutôt prier pour que l'OM ne sombre pas trop à Monaco. ^^

L1 : La LFP sanctionne Tagliafico et Greenwood

Et bien... tu as beaucoup à apprendre mon petit. Mdr Je pourrais croire que c'est de naïveté de ta part... mais je pense plutôt que c'est de la stupidité. ^^ L'ignorance n'explique pas tout chez toi.

Mbappé danse la samba, la France s'offre le Brésil !

Il est vraiment trop mauvais Kylian Mbappé. N'est-ce pas les parisiens ? 😏

Brésil - France : les compos (21h00 sur TF1)

Mdr ce haineux... c est un truc de fou quand on y pense. L'ulcère te guette espece de sous homme.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading