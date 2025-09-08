Le LOSC a recruté une superstar, l'OL et l'OM vont rager

Cet été, le LOSC a flairé le bon coup en recrutant le Marocain Hamza Igamane. Le joueur de 22 ans ne cesse d'impressionner au plus haut niveau, en atteste son but phénoménal marqué contre la Zambie.

Le Maroc doit disputer ces dernières jours des rencontres de qualification pour la prochaine Coupe du monde 2026. Ce lundi, les Lions de l'Atlas affrontaient la Zambie. Les joueurs de Walid Regragui ont parfaitement géré leur déplacement en gagnant 2 buts à 0. Le nouveau joueur du LOSC , Hamza Igamane, aura été l'auteur d'un but splendide. Sa prestation globale a également fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Pour les internautes, les Dogues ont fait une affaire en or en signant le natif de Témara pour un peu plus de 10 millions d'euros.

Igamane les impressionne tous

Sur les réseaux sociaux, dont X, nombreux ont été les commentaires positifs pour Igamane. On pouvait notamment voir postés : « Je crois qu’un extraterrestre a signé en Ligue 1 cet été. Il joue au LOSC, il est Marocain et il s’appelle Hamza Igamane » ; « Hamza Igamane pour 11 millions d’euros, on file tout droit vers le braquage du siècle pour le LOSC et Olivier Létang » ; « On fait la propagande de Hamza Igamane depuis 3 ans. Les autres ne prennent aucun risque, ils savent juste récupérer les fruits déjà mûrs. Nous sommes l’élite » ou encore « Je ne comprends pas que Benatia ne se soit pas positionné sur Igamane. Une dinguerie ! Quand tu vois le prix que le LOSC a payé pour un numéro 9 de ce talent c’est juste ridicule. Il est Marocain donc impossible qu’il ne le connaissait pas avant tout le monde ».

A noter que le journaliste Sébastien Denis y est aussi allé de son commentaire, en précisant qu'à part le LOSC, pas mal de clubs de Ligue 1 avaient boycotté une arrivée d'Igamane malgré son prix : « Dire qu'Hamza Igamane a été proposé à 6 équipes de Ligue 1 cet été et qu'il n'y a que le LOSC qui a réellement foncé sur lui. Merci à Lille d'avoir cru en lui... Alors 11 M€ c'est peut-être cher, mais quand tu vois le prix de certains attaquants cet été ». Un message qui peut s'adresser à l'OL, qui a cherché un attaquant de pointe sans réellement trouver son bonheur cet été. Mais aussi à l'OM, qui a décidé de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang même si ce n'était pas son premier choix au début de l'été. Surtout que le Marocain était dans le viseur de Longoria depuis des mois. Les comptes seront faits en fin de saison, mais Lille est persuadé d'avoir réussi le gros coup de l'été en attaque.