Hamza Igamane s'engage à Lille (off)

Par Claude Dautel

Le LOSC a officialisé ce vendredi la signature d'Hamza Igamane, l'attaquant international marocain des Rangers. Ce dernier s'est engagé jusqu'en 2030 avec le LOSC.

« C’est un joueur offensif complet et prometteur qui vient aujourd’hui enrichir la ligne offensive de l’effectif lillois. Le LOSC et les Rangers FC (Écosse) sont tombés d’accord sur le transfert d’Hamza Igamane (22 ans). L’attaquant international marocain s’est engagé pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu’en 2030 », indique Lille dans le communiqué officialisant la signature de son nouvel attaquant.