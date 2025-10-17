Giroud est stratosphérique, Lille a déjà oublié David

Meilleur buteur de Lille la saison dernière, Jonathan David a vite été oublié dans le Nord avec la signature et l’adaptation express d’Olivier Giroud.

Auteur de 3 buts cette saison, Olivier Giroud a réussi ses débuts sous les couleurs du LOSC . La mission était pourtant périlleuse pour l’ancien joueur de Los Angeles, après une expérience ratée aux Etats-Unis et alors que certains l’envoyaient déjà à la retraite. Olivier Giroud a rapidement fait taire les plus sceptiques. Mieux, il a d’ores et déjà fait oublier Jonathan David, meilleur buteur lillois ces dernières années et qui est parti du côté de la Juventus Turin.

Les supporters du LOSC ont fait le switch en adoubant le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France tandis que le Canadien n’est plus qu’un lointain souvenir. Dans le vestiaire lillois, l’impression est similaire comme l’a confirmé Hakon Haraldsson en conférence de presse. Le capitaine de l’Islande est allé plus loin, confiant qu’il était plus facile pour lui de jouer avec un buteur du profil d’Olivier Giroud. « C’est très bien de jouer avec Giroud, mais différent que de jouer avec Jonathan David. J’ai plus de libertés pour décrocher car il le fait moins que Jona’. Mais ça rend mon travail plus facile, je sais toujours où il est, il joue beaucoup en une-deux, et je peux garder plus le ballon » a analysé le milieu offensif islandais du LOSC avant de conclure.

« Parfois, ça arrive d’être moins bien. J’ai bien débuté la saison, mais depuis il me manque les statistiques. Je ne me sens pas mal, je n’ai pas l’impression d’avoir moins bien joué, mais les statistiques veulent dire beaucoup aujourd’hui. On a joué des adversaires costauds, mais c’est à moi de faire mieux. Je crois en mes capacités, et l’important c’est que l’équipe gagne » a expliqué Hakon Haraldsson à 48 heures du déplacement à Nantes, un match capital que les Dogues doivent gagner pour remonter dans le top 4 de la Ligue 1 le plus rapidement possible. Pour y parvenir, le duo Hakon Haraldsson - Olivier Giroud sera sans aucun doute l’arme numéro un de Bruno Genesio.