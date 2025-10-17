ICONSPORT_273039_0082

Giroud est stratosphérique, Lille a déjà oublié David

LOSC17 oct. , 18:30
parCorentin Facy
0
Meilleur buteur de Lille la saison dernière, Jonathan David a vite été oublié dans le Nord avec la signature et l’adaptation express d’Olivier Giroud. 
Auteur de 3 buts cette saison, Olivier Giroud a réussi ses débuts sous les couleurs du LOSC. La mission était pourtant périlleuse pour l’ancien joueur de Los Angeles, après une expérience ratée aux Etats-Unis et alors que certains l’envoyaient déjà à la retraite. Olivier Giroud a rapidement fait taire les plus sceptiques. Mieux, il a d’ores et déjà fait oublier Jonathan David, meilleur buteur lillois ces dernières années et qui est parti du côté de la Juventus Turin.
Les supporters du LOSC ont fait le switch en adoubant le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France tandis que le Canadien n’est plus qu’un lointain souvenir. Dans le vestiaire lillois, l’impression est similaire comme l’a confirmé Hakon Haraldsson en conférence de presse. Le capitaine de l’Islande est allé plus loin, confiant qu’il était plus facile pour lui de jouer avec un buteur du profil d’Olivier Giroud. « C’est très bien de jouer avec Giroud, mais différent que de jouer avec Jonathan David. J’ai plus de libertés pour décrocher car il le fait moins que Jona’. Mais ça rend mon travail plus facile, je sais toujours où il est, il joue beaucoup en une-deux, et je peux garder plus le ballon » a analysé le milieu offensif islandais du LOSC avant de conclure.

Lire aussi

EdF : Olivier Giroud fera le Mondial 2026EdF : Olivier Giroud fera le Mondial 2026
EdF : Olivier Giroud de retour, il pose des conditionsEdF : Olivier Giroud de retour, il pose des conditions
« Parfois, ça arrive d’être moins bien. J’ai bien débuté la saison, mais depuis il me manque les statistiques. Je ne me sens pas mal, je n’ai pas l’impression d’avoir moins bien joué, mais les statistiques veulent dire beaucoup aujourd’hui. On a joué des adversaires costauds, mais c’est à moi de faire mieux. Je crois en mes capacités, et l’important c’est que l’équipe gagne » a expliqué Hakon Haraldsson à 48 heures du déplacement à Nantes, un match capital que les Dogues doivent gagner pour remonter dans le top 4 de la Ligue 1 le plus rapidement possible. Pour y parvenir, le duo Hakon Haraldsson - Olivier Giroud sera sans aucun doute l’arme numéro un de Bruno Genesio.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_265287_0134
OM

L'UEFA accepte une demande urgente de l'OM

ICONSPORT_272079_0001
OL

L'OL fier de son choix inédit dans l'histoire du foot français

ICONSPORT_273293_0032
PSG

« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo

Fil Info

18:32
L'UEFA accepte une demande urgente de l'OM
18:00
L'OL fier de son choix inédit dans l'histoire du foot français
17:30
« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo
17:00
Endrick à l’OM, c’est un enfer pour De Zerbi
16:30
Le PSG trouve la doublure idéale d'Hakimi à Strasbourg
16:00
Rennes : Beye règle ses comptes avec Fofana et Samba
15:30
Mercato : La Ligue 1 s’arrache Elye Wahi
15:00
Il craint le début de la fin pour l'OL

Derniers commentaires

Le PSG trouve la doublure idéale d'Hakimi à Strasbourg

16 ans c'est léger pour assurer l'intérim. Il semble si prometteur ?

« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo

très bien ce sera alors le debut de la fin de Nasser car Riolo parle avec des preuves et des connaissances documentées., a chaque fois qu'on le traine au tribunale il ressort vainqueur. Nasser a tout interet a le laisser parler s'il veut continuer à mener la danse

Endrick à l’OM, c’est un enfer pour De Zerbi

4eme article en 24H sur ce sujet par 3 mecs différents ... Avec a chaque fois tout autant de vent... On verra où il va, ce joueur reste un point d'interrogation car il n'a rien fait. Il n'est qu'une promesse qui n'a pas éclos à date

OM-Le Havre : De Zerbi prépare une énorme surprise

La surprise serait que greg aille plus pleurer sur nos articles....le pauvre c est le mec qui a le plus le seum la frustration du site.....courage a toi greg un jour peut-être une coupe de france .. oui championnat qui sait ..courage a toi oui ...15 ans c est long

Le PSG trouve la doublure idéale d'Hakimi à Strasbourg

La doublure d'hakimi est déjà au club chez les Titis: David Boly 16 ans. Il devait intégrer les pros pour faire des apparitions cet ete mais il s'est blessé a l'épaule en juin, il est revenu en octobre et enchaine bien. Luis Enrique n'a pas recruté pour cette raison et je ne serai pas surpris de le voir d'ici décembre dans le groupe pro a la place d'hakimi pour faire de la rotation (il est d'ailleurs inscrit dans la liste B de LDC avec les autres titis prometteurs)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading