Giroud est stratosphérique, Lille a déjà oublié David

16 ans c'est léger pour assurer l'intérim. Il semble si prometteur ?
très bien ce sera alors le debut de la fin de Nasser car Riolo parle avec des preuves et des connaissances documentées., a chaque fois qu'on le traine au tribunale il ressort vainqueur. Nasser a tout interet a le laisser parler s'il veut continuer à mener la danse
4eme article en 24H sur ce sujet par 3 mecs différents ... Avec a chaque fois tout autant de vent... On verra où il va, ce joueur reste un point d'interrogation car il n'a rien fait. Il n'est qu'une promesse qui n'a pas éclos à date
La surprise serait que greg aille plus pleurer sur nos articles....le pauvre c est le mec qui a le plus le seum la frustration du site.....courage a toi greg un jour peut-être une coupe de france .. oui championnat qui sait ..courage a toi oui ...15 ans c est long
La doublure d'hakimi est déjà au club chez les Titis: David Boly 16 ans. Il devait intégrer les pros pour faire des apparitions cet ete mais il s'est blessé a l'épaule en juin, il est revenu en octobre et enchaine bien. Luis Enrique n'a pas recruté pour cette raison et je ne serai pas surpris de le voir d'ici décembre dans le groupe pro a la place d'hakimi pour faire de la rotation (il est d'ailleurs inscrit dans la liste B de LDC avec les autres titis prometteurs)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Oliver Giroud et l'équipe de France : « Il ne faut jamais dire jamais » Voici la une du journal L'Equipe du jeudi 16 octobre 2025