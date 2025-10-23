Igamane LOSC

EL : Le LOSC perd un match complètement fou

LOSC23 oct. , 23:00
parAlexis Rose
1
3e journée de l'Europa League :
Stade Pierre-Mauroy.
Lille OSC - PAOK Salonique : 3-4.
Buts : André (57e), Igamane (68e, 78e) pour le LOSC ; Meite (18e), Zivkovic (23e, 74e), Konstantelias (43e) pour le PAOK Salonique.
Expulsion : Kedziora (90e+9) pour le PAOK.
Lors d’un match complètement fou, le Lille OSC est finalement tombé les armes à la main contre le PAOK Salonique (3-4) malgré un retard de trois buts à la mi-temps.
Dans une très bonne dynamique depuis le début de saison en Europa League, le LOSC espérait imiter l’OL en faisant un trois sur trois. Mais face au PAOK Salonique, Lille tombait vite de haut puisque l’ancien Lillois Meité ouvrait d’abord la marque (0-1 à la 18e) avant que Zivkovic ne fasse le break (0-2 à la 23e). Dos au mur, le LOSC aurait pu se relancer en obtenant un penalty pour un tirage de maillot assez flagrant de Kenny sur Fernandez-Pardo dans la surface grecque (39e), mais Monsieur Nikola Dabanović ne sifflait rien malgré l’intervention de la VAR… Puis dans la foulée, Konstantelias crucifiait les Dogues (0-3 à la 43e) pour donner un vrai coup de massue sur le Stade Pierre-Mauroy.

Lire aussi

LOSC : Letang hurle dans les couloirs et appelle direct l’UEFALOSC : Letang hurle dans les couloirs et appelle direct l’UEFA
Largement mené au score, Lille ne s’estimait pas vaincu pour autant puisqu’André relançait le suspense de la tête sur un corner parfaitement tiré par Verdonk (1-3 à la 57e). Dans la foulée, Mbemba était proche de marquer à son tour mais Tsiftsis s’interposait (61e), comme face à Igamane quelques minutes plus tard (65e). Mais le buteur marocain se rachetait ensuite en marquant à son tour de la tête après un coup franc de Verdonk dévié par Meunier (2-3 à la 68e). Complètement fou, ce match prenait une autre dimension quand Ozer arrêtait un penalty de Zivkovic après une faute d’André (71e).
Mais comme Igamane avant lui, le milieu serbe répondait directement en climatisant le LOSC du gauche après un joli travail de Despodov sur la gauche (2-4 à la 74e). Touché, Lille comptait ensuite sur Ozer pour rester en vie (76e), et Igamane relançait une fois de plus la folie en marquant d’un tir croisé du gauche après une belle ouverture de Mbemba (3-4 à la 78e). Le défenseur congolais ratait ensuite la balle d’égalisation en tirant sur la tête de Tsiftsis à bout portant (85e). La fin de match était folle avec une grosse occasion d'Igamane (90e+1), un poteau trouvé par un tir contré de Fernandez-Pardo (90e+4) et un but d'André refusé pour hors-jeu (90e+7), mais Lille n'arrivait finalement pas à revenir même à 10 contre 11 après l'expulsion de Kedziora (90e+9)...
Malgré cette défaite, après deux victoires pour commencer, le LOSC de Bruno Genesio reste bien classé à trois points du podium, fermé par l'OL.

Europa League

23 octobre 2025 à 21:00
LOSC Lille
André57'Hamza68'Hamza78'
3
4
Match terminé
PAOK
Meïté18'Živković23'Konstantelias42'Živković74'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Tsiftsis
PAOKPAOK
VAR
90
B. André
LOSC LilleLOSC Lille
Carton jaune
90
G. Giakoumakis
PAOKPAOK
Carton jaune
90
T. Kędziora
PAOKPAOK
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Loading