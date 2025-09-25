En furie face à la prestation des joueurs lillois, giflés par Lens dans le derby, Olivier Létang a quitté le stade au cours de la seconde période. Une attitude indigne d’un président selon Jérôme Rothen.

La défaite de Lille dans le derby face à Lens samedi soir (3-0) a mis Olivier Létang dans une colère noire. Très énervé par la prestation de ses joueurs, le président des Dogues n’a pas eu la patience de rester jusqu’à la fin du match. A un quart d’heure du coup de sifflet final, Olivier Létang a quitté Bollaert et n’a donc pas salué ses joueurs et son entraîneur après ce lourd revers. Une attitude qui pose question et qui ne passe pas aux yeux de Jérôme Rothen.

Rarement tendre avec le patron du LOSC, l’animateur de ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC a dézingué l’attitude d’Olivier Létang, estimant que l’ancien dirigeant du PSG et de Rennes avait abandonné Bruno Genesio dans une soirée noire. Une attitude qui tranche avec celle du président lillois lorsque son équipe gagne. « Je ne comprends pas. Ça manque de classe vis-à-vis des dirigeants lensois. Tu représentes le LOSC, tu dois savoir gérer ta frustration. Cette réaction, se lever et s’en aller, c’est aussi pour faire parler de lui. Il est là le problème » estime Jérôme Rothen, pas fan du personnage et de son attitude avant de continuer au sujet d’Olivier Létang.

« Quand Lille gagne, c’est souvent Olivier Létang qui vient faire les interviews et pas Bruno Genesio. Et quand Lille perd, il part et laisse Bruno Genesio. Il tire la couverture à lui quand ça lui plaît. Ça me gêne. Il a fait de très bonnes choses à Lille, mais cette attitude… » peste l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco. Reste maintenant à voir si le comportement d’Olivier Létang servira d’électrochoc aux joueurs de Bruno Genesio, attendus au tournant ce jeudi soir en Europa League face au SK Brann avant la réception de l’Olympique Lyonnais dans le choc de la 6e journée de Ligue 1 dimanche après-midi.