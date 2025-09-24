Toujours agacé par la lourde défaite à Lens (3-0) samedi dernier, Bruno Genesio a poussé un coup de gueule en conférence de presse. L’entraîneur du LOSC s’en est pris aux arbitres à qu’il demande une profonde remise en question.

Je vais essayer d'être mesuré, a-t-il prévenu pour commencer. Il y a trois faits de jeu contraires dans ce match, personne n'en parle. » Généralement, lorsque Bruno Genesio hausse le ton, c’est surtout pour recadrer ses joueurs. Mais ce mercredi, le coach de Lille s’est trouvé d’autres cibles. Le technicien n’a pas été tendre avec les arbitres jugés en partie responsables de la lourde défaite des Dogues dans le derby à Lens samedi. «, a-t-il prévenu pour commencer.

En plus d’un penalty selon lui non sifflé sur Félix Correia, Bruno Genesio affirme que les deuxième et troisième buts lensois auraient dû être invalidés à cause de fautes commises dans les actions concernées. Et pour l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, ces erreurs deviennent une habitude en Ligue 1. « Moi je veux bien, mais chaque week-end… Je ne vais pas faire la pleureuse, parce que je sais qu'on va me taxer de pleureuse. Mais chaque week-end sur chaque terrain il y a des problèmes », a-t-il dénoncé avant de réclamer une sorte de révolte contre les arbitres.

« Il serait peut-être temps… Dans le football tout le monde se remet en question et tout le monde est remis en question, a argumenté Bruno Genesio. Les joueurs, quand ils ne sont pas bons, ils vont sur le banc de touche ou ils sortent du groupe. Les entraîneurs, je n'en parle même pas, on dégage très vite et c'est normal, c'est comme ça. Il serait peut-être temps que tous les acteurs du football parlent un peu de tout ça. Je sais qu'il y a Mickaël Landreau (conseiller des arbitres), qui a été un grand joueur, qui fait partie de l'entourage proche des arbitres. »

« Il serait temps qu'on se penche tous sur les problèmes d'arbitrage qu'il peut y avoir chaque week-end sur beaucoup de terrains. Peut-être que je mets les pieds dans le plat. J'ai hésité, parce que je sais que c'est toujours mal vu mais j'avais quand même envie de le souligner, a insisté le coach du LOSC sans oublier la contre-performance de son équipe. Il y a quand même d'autres choses dont on n'a pas beaucoup parlé. Et comme par hasard, quand c'est Lille on en parle beaucoup moins. » Le débrief de la Direction de l’arbitrage ne le consolera pas mais la FFF a admis une erreur sur le troisième but des Sang et Or.