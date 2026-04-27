C'est moche mais ça gagne, le LOSC est salué

Le LOSC est très bien parti pour terminer dans le top 4 de la Ligue 1. Les Dogues sont en forme, malgré un niveau de jeu pas toujours très convaincant pour Walid Acherchour.

Le LOSC a pris le meilleur sur le Paris FC ce dimanche à Jean-Bouin. Une victoire acquise dans la douleur, qui fait du bien au collectif lillois dans sa quête de qualification pour la Ligue des champions. Cependant, le jeu proposé n’est pas toujours à la hauteur des attentes des supporters et des observateurs du club nordiste. Ce n’est pas Walid Acherchour qui dira le contraire, le consultant se montrant déçu par les dernières prestations du LOSC.

Le LOSC fait dans le pragmatisme

Lors d’un passage sur RMC, Walid Acherchour a en effet fait part de sa déception concernant le jeu lillois, tout en saluant le pragmatisme de l’équipe à ce moment de la saison : « J’ai trouvé que le Paris FC avait bien, bien poussé en seconde mi-temps. Les Lillois leur ont laissé la maîtrise du ballon. Si ça avait fait match nul, comme Monaco à Toulouse (2-2), ça n’aurait clairement pas été volé pour les Parisiens. Il y a ce penalty notamment… Mais encore une fois, Lille arrive, parfois avec de la réussite, à absorber ses temps faibles.

Ils sont encore dans le coup pour la Ligue des champions. Malgré des mois de janvier et février catastrophiques, ils sont toujours en course. »

Lire aussi Rennes et le LOSC mettent l’OM sous pression maximale

Même son de cloche du côté de Samuel Umtiti, récemment passé par le LOSC : « Ce n’est peut-être pas la meilleure équipe à voir jouer, mais elle arrive à gagner sans prendre de buts, ou en en concédant très peu. Je vois une équipe unie. Même si, quand je me projette sur l’un de ses matchs, je me dis parfois que ça va être dur, je sais qu’elle va le gagner.

Cette équipe a compris que, pour atteindre les objectifs fixés sur un sprint final, on se fichait du beau jeu. Il faut être efficace, gagner des matchs, et c’est tout. »

Dimanche prochain, le LOSC recevra Le Havre. Une rencontre qui paraît plus qu’abordable pour les Dogues, même s’il faudra avant tout sécuriser les trois points, à défaut de bien jouer. La lutte pour le top 4 est très serrée et chaque point comptera.