Rennes et le LOSC mettent l’OM sous pression maximale

La fin de saison s'annonce palpitante et même Lens ou l'OL n'ont pas droit à l'erreur. J'arrive vraiment pas à savoir ce que peut donner le match de l'OM ce soir. L'OGCN n'est pas un ogre mais faut quand même se méfier pour les olympiens.
Heureusement que sur tous les autres sites, Lyon est 3e. A croire que vous n'êtes pas au jus de la nouvelle règle mais bon.
Reste 3 matchs pour 4 troupeaux et seulement 2 places intéressantes … le monde impitoyable de la FarmersLigue … 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
😂🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
A L OM on veut galtier ou conceicao
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
Loading
À l'occasion de ce 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲́𝗱𝗶𝗲́ 𝗮𝘂 𝗣𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲𝗕𝗹𝗲𝘂&𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰, 2️⃣1️⃣ prénoms de véritables membres sont présents sur les maillots que porteront nos Olympiens ce soir face à Nice 👕💙 #OMOGCN