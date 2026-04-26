Rennes et le LOSC mettent l’OM sous pression maximale

Si les supporters de l’OM espéraient un coup de pouce dans les autres rencontres de Ligue 1, ce ne sera pas le cas.

Certes, Monaco a perdu trois points qui lui tendaient les bras ce samedi soir à Toulouse, mais dans la lutte pour les places européennes, personne n’a lâché. L’OL a disposé d’Auxerre ce samedi, et ce dimanche, deux autres prétendants passaient un test important.

Rennes a eu toutes les peines du monde pour se défaire de Nantes, mais les Bretons se sont imposés 2-1 à la dernière minute, sur un but de Valentin Rongier, ancien nantais et… marseillais. Le sprint final est bien lancé pour les « Rouge et Noir », qui enchaînent quatre victoires de suite et prennent désormais quatre longueurs d’avance sur l’OM, toujours 6e avec son match face à Nice.

Pour Marseille, il s’agira surtout de ne pas se faire décrocher ce dimanche soir contre les Aiglons. En effet, Lille a aussi rempli sa mission avec une victoire 1-0 sur le terrain du Paris FC. Dans un match serré, les Nordistes o t accompli leur mission et ils empilent eux aussi les succès dans ces dernières semaines. La pression est maximale sur l’OM, qui ne pourra pas faire mieux que 6e au soir de cette 31e journée. Mais devra surtout rester à longueur de tir des trois équipes devant lui.