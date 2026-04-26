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Rennes et le LOSC mettent l’OM sous pression maximale

Ligue 126 avr. , 19:31
parGuillaume Conte
1
Si les supporters de l’OM espéraient un coup de pouce dans les autres rencontres de Ligue 1, ce ne sera pas le cas.
Certes, Monaco a perdu trois points qui lui tendaient les bras ce samedi soir à Toulouse, mais dans la lutte pour les places européennes, personne n’a lâché. L’OL a disposé d’Auxerre ce samedi, et ce dimanche, deux autres prétendants passaient un test important.
Rennes a eu toutes les peines du monde pour se défaire de Nantes, mais les Bretons se sont imposés 2-1 à la dernière minute, sur un but de Valentin Rongier, ancien nantais et… marseillais. Le sprint final est bien lancé pour les « Rouge et Noir », qui enchaînent quatre victoires de suite et prennent désormais quatre longueurs d’avance sur l’OM, toujours 6e avec son match face à Nice.
Pour Marseille, il s’agira surtout de ne pas se faire décrocher ce dimanche soir contre les Aiglons. En effet, Lille a aussi rempli sa mission avec une victoire 1-0 sur le terrain du Paris FC. Dans un match serré, les Nordistes o t accompli leur mission et ils empilent eux aussi les succès dans ces dernières semaines. La pression est maximale sur l’OM, qui ne pourra pas faire mieux que 6e au soir de cette 31e journée. Mais devra surtout rester à longueur de tir des trois équipes devant lui.
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La fin de saison s'annonce palpitante et même Lens ou l'OL n'ont pas droit à l'erreur. J'arrive vraiment pas à savoir ce que peut donner le match de l'OM ce soir. L'OGCN n'est pas un ogre mais faut quand même se méfier pour les olympiens.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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