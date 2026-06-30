Le PSG envoie Ayyoub Bouaddi à Manchester City

Désireux de renforcer son entrejeu, le Paris Saint-Germain suit Ayyoub Bouaddi depuis de nombreux mois. Mais les conditions d'une telle opération ont poussé la direction à se tourner vers d'autres priorités, tandis que Manchester City a trouvé le plan parfait pour convaincre le LOSC de lâcher son prodige.

Ce n'est plus un secret pour personne désormais, Ayyoub Bouaddi a de très grandes chances de quitter le LOSC cet été. En pleine bourre avec le Maroc à la Coupe du monde 2026, le prodige lillois de 18 ans seulement cumule une expérience de plus en plus riche, tout en progressant sans s'arrêter. Forcément, l'explosion d'un tel phénomène a attiré les regards des plus gros clubs européens.

Real Madrid, Barcelone, Arsenal, Liverpool, Bayern Munich ou encore le PSG... tous ont un intérêt plus ou moins prononcé pour Bouaddi. Et si le double vainqueur de la Ligue des champions a longtemps maintenu le contact , les exigences du LOSC et le plan parfait de Manchester City ont refroidi la direction parisienne.

Ayyoub Bouaddi vers Manchester City, ça chauffe

A en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG n'avance finalement plus ses pions sur le dossier car la direction parisienne a d'autres priorités principales à son poste. Parmi les quatre clubs encore impliqués, c'est Manchester City qui a pris un temps d'avance sur tout le monde, affirme le gourou des transferts. Les Skyblues ont entamé des discussions pour Ayyoub Bouaddi en tant que cible d'avenir.

Autrement dit, ils sont prêts à investir massivement pour le recruter cet été, tout en laissant la porte ouverte à une année en prêt au LOSC. Ce qui permettrait de suivre à la lettre le plan parfait d'Olivier Létang, lequel consiste à renflouer les caisses avec une vente record, tout en le conservant une année de plus pour participer à la Ligue des champions la saison prochaine. Quant au PSG, les exigences financières (entre 80 et 100 millions d'euros) fixées par le LOSC ont eu de quoi refroidir Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, même s'ils continuent de porter attention à son dossier, au cas où.