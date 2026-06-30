Le PSG envoie Ayyoub Bouaddi à Manchester City
Ayyoub Bouaddi

Le PSG envoie Ayyoub Bouaddi à Manchester City

PSG30 juin , 16:00
parQuentin Mallet
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Désireux de renforcer son entrejeu, le Paris Saint-Germain suit Ayyoub Bouaddi depuis de nombreux mois. Mais les conditions d'une telle opération ont poussé la direction à se tourner vers d'autres priorités, tandis que Manchester City a trouvé le plan parfait pour convaincre le LOSC de lâcher son prodige.
Ce n'est plus un secret pour personne désormais, Ayyoub Bouaddi a de très grandes chances de quitter le LOSC cet été. En pleine bourre avec le Maroc à la Coupe du monde 2026, le prodige lillois de 18 ans seulement cumule une expérience de plus en plus riche, tout en progressant sans s'arrêter. Forcément, l'explosion d'un tel phénomène a attiré les regards des plus gros clubs européens.
Real Madrid, Barcelone, Arsenal, Liverpool, Bayern Munich ou encore le PSG... tous ont un intérêt plus ou moins prononcé pour Bouaddi. Et si le double vainqueur de la Ligue des champions a longtemps maintenu le contact, les exigences du LOSC et le plan parfait de Manchester City ont refroidi la direction parisienne.

Ayyoub Bouaddi vers Manchester City, ça chauffe

A en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG n'avance finalement plus ses pions sur le dossier car la direction parisienne a d'autres priorités principales à son poste. Parmi les quatre clubs encore impliqués, c'est Manchester City qui a pris un temps d'avance sur tout le monde, affirme le gourou des transferts. Les Skyblues ont entamé des discussions pour Ayyoub Bouaddi en tant que cible d'avenir.
Autrement dit, ils sont prêts à investir massivement pour le recruter cet été, tout en laissant la porte ouverte à une année en prêt au LOSC. Ce qui permettrait de suivre à la lettre le plan parfait d'Olivier Létang, lequel consiste à renflouer les caisses avec une vente record, tout en le conservant une année de plus pour participer à la Ligue des champions la saison prochaine. Quant au PSG, les exigences financières (entre 80 et 100 millions d'euros) fixées par le LOSC ont eu de quoi refroidir Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, même s'ils continuent de porter attention à son dossier, au cas où.
Articles Recommandés
Lol Et Dieu Endrick Pense Tres Fort A Eux
OL

L’OL et Dieu, Endrick pense très fort à eux

Cote Divoire Norvege Les Compos 19h Sur Bein 1 Et M6
Mondial 2026

Côte d’Ivoire - Norvège : les compos (19h sur BeIN 1 et M6)

Mbappe Dembele
Equipe de France

TV : France - Suède, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Lom Demande 8 Me Pour Rulli Deux Clubs Reagissent
OM

L’OM demande 8 ME pour Rulli, deux clubs réagissent

Fil Info

30 juin , 18:00
L’OL et Dieu, Endrick pense très fort à eux
30 juin , 17:36
Côte d’Ivoire - Norvège : les compos (19h sur BeIN 1 et M6)
30 juin , 17:31
TV : France - Suède, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
30 juin , 17:30
L’OM demande 8 ME pour Rulli, deux clubs réagissent
30 juin , 17:11
Officiel : Ansu Fati signe à Monaco jusqu’en 2030
30 juin , 17:05
OL : Blessure et longue indisponibilité pour Merah
30 juin , 17:00
Le PSG a trouvé le remplaçant de Ramos en Ligue 1
30 juin , 16:30
L’OL le déteste, il arrive pour un transfert
30 juin , 16:10
DNCG : Bordeaux exclu de toutes les compétitions !

Derniers commentaires

DNCG : Bordeaux exclu de toutes les compétitions !

Donc la DNCG juge que la dette est remboursable dans le temps... cette blague.. comme tu dis ca leurs donne de lair .. beaucoup dair... peut être que bordeaux ou sochaux aurait aimé avoir le meme air ..bordeaux pour 9M aurait pue se réendetter encore et les apporter..sauf que la DNCG a dit stop lopez plus capable on stope le massacre ... et pour lyon ca doit frôler le milliard avec les intérêts a X pour cent que ares a prêté a textor.. et on me dit que kang va rembourser cela ou du moins qu'elle en a les épaules... lol

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Ça c’est dans plus belle la vie que tu peux le faire mais pas dans la vraie vie, tu penses bien que sont contrat stipule d’être entraineur de l’équipe première ! Si dans ta boite t’es technicien sav ont va pas te rétrogradé ailleurs

TV : France - Suède, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Ils les écrivent combien de temps en avance leurs articles pour parler de l'Allemagne en 8eme ?

DNCG : Bordeaux exclu de toutes les compétitions !

C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫

Officiel : Ansu Fati signe à Monaco jusqu’en 2030

Surprenant.

Officiel Ansu Fati Signe A Monaco Jusquen 2030

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading