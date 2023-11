Un club de National au bord du dépôt de bilan ‍!

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Dans un championnat National très exigeant avec encore de nombreuses relégations en fin de saison pour la dernière année de réforme des compétitions, un club pourrait bien ne pas terminer la saison.

Il s’agit de Marignane-Gignac-Bleue FC, rassemblement de plusieurs clubs provençaux qui a réussi la performance de se hisser à ce niveau, le troisième échelon national en France. Mais depuis quelques jours, les mauvaises nouvelles s’enchainent et les dirigeants fuient les responsabilités. De l’argent manque dans les caisses malgré un budget de 2 millions d’euros, et si les salaires sont payés, les indemnités ont déjà 20 jours de retard.

Le récent rendez-vous avec la DNCG a été repoussé et le président n’a pas mis l’argent prévu dans les caisses, selon le vice-président du club, Baptiste Giabiconi, qui s’est confié à L’Equipe. « Le président devait mettre un certain montant et la conjoncture fait qu'il ne peut pas. On attend le retour d'investisseurs, c'est une possibilité, l'espoir fait vivre. Ce n'est pas évident mais ce n'est pas infaisable. Il faut avancer malgré tout », a livré le dirigeant de Marignane-Gignac, qui sait que le club risque d’être en cessation d’activité et en dépôt de bilan si de l’argent frais n’arrive pas rapidement.